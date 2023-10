Hoe de NAVO de klimaatcrisis verergert

Door de NAVO 2% doelstelling zal de militaire fossiele uitstoot aanzienlijk verhogen en wordt geld onttrokken aan de financiering van klimaatbeleid.

In de nieuwe briefing Klimaatkruisvuur (Climate crossfire) door Stop Wapenhandel, Transnational Institute, en Tipping Point Noth South, wordt de klimaat-impact onderzocht van de NAVO doelstelling dat landen 2% van hun BBP aan militaire uitgaven moeten doen, waarvan minimaal 20% aan nieuwe wapens.

Enkele resultaten van het onderzoek:

* De militaire fossiele voetafdruk van de NAVO steeg van 196 miljoen ton CO2-equivalent (tCO2e) in 2021 tot 226 miljoen tCO2e in 2023 – 30 miljoen ton meer in twee jaar, wat overeenkomt met ruim 8 miljoen extra auto’s.

* Als alle NAVO-leden tussen 2021 en 2028 de doelstelling van 2% van het BBP halen zal hun totale gezamenlijke militaire fossiele voetafdruk 2 miljard tCO2e bedragen.

* Als elk NAVO-lid de doelstelling van 2% BBP voor militaire uitgaven zou halen, zou de NAVO tegen 2028 2,57 biljoen dollar extra uitgeven, genoeg om de kosten voor klimaatadaptatie van lage- en middeninkomens landen te voldoen gedurende zeven jaar, gebaseerd op schatting van het UNEP (Milieuprogramma van de Verenigde Naties).

* De Europese NAVO-leden moeten €1 biljoen extra uitgeven om de doelstelling van 2% BBP te halen, ongeveer evenveel als de €1 biljoen die nodig is voor de Europese Green Deal.

*NAVO lidstaten exporteren wapens naar 39 van de 40 landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Daarmee wordt het risico op gewapend conflict en onderdrukking vergroot in een tijd van gevaarlijke klimaatcrisis.

Wendela de Vries, onderzoeker bij Stop Wapenhandel: “Hoge militaire uitgaven leiden tot meer fossiele uitstoot, wat de wereld niet veiliger maakt. De grote winnaar is de wapenindustrie, waarvan de winsten omhoog schieten. Nu de planeet midden in een extreme klimaatcrisis zit is het krankzinnig om te investeren in het nog rijker maken van de aandeelhouders van de wapenindustrie, in plaats van degenen te beschermen wier levens worden bedreigt door de ineenstorting van het klimaat.”

[Persbericht Stop Wapenhandel]