De leidende kandidaat van Rassemblement National wil Frankrijk uit het geïntegreerde commando van de NAVO halen –

Jordan Bardella, de lijsttrekker van RN bij de Europese verkiezingen vertelde POLITICO dat zijn partij nog steeds voorstander was van het verlaten van het geïntegreerde commando van de NAVO, maar pas nadat de oorlog in Oekraïne voorbij was. ‘Je moet geen verdragen veranderen in tijden van oorlog’, zei hij.

Bij de verkiezingen in 2022 had partijleider en presidentskandidaat Marine Le Pen gepleit voor terugkeer naar de positie van Frankrijk voordat president Nicolas Sarkozy de relaties met de NAVO begin deze eeuw weer volledig had hersteld. Le Pen wilde een “nieuwe strategische overeenkomst met de Verenigde Staten” sluiten en een “dialoog met Rusland over belangrijke gemeenschappelijke kwesties” openen.

Bardella beweert dat hij sinds het begin van de oorlog ‘gevochten heeft om een redelijk standpunt in te nemen, door ja te zeggen tegen de steun aan Oekraïne, maar nee tegen een volledige oorlog met Rusland.’ Hij uitte zijn bezorgdheid over de mogelijkheid dat Kyiv zou toetreden tot de EU en de NAVO, met het argument dat dit tot escalatie zou kunnen leiden en benadrukte het belang van het vermijden van een directe confrontatie met Rusland. Bardella erkende dat de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk was voor de hernieuwde kracht van de NAVO, en zei dat Poetin een “tactische fout” had gemaakt bij de aanval op Oekraïne.

RN, een goede relatie van de PVV, is in Frankrijk in de polls tot bijna 30% gestegen, zo’n 10 procentpunten vòòr op Macron’s LREM.