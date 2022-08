Europa verdeeld over toeristenvisa Russen

Het sanctiebeleid van de EU tegen Rusland stokt vanwege onenigheid over toeristenvisa.

De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU komen morgen bijeen om te praten over nieuwe sancties. Oost-Europese regeringen dringen aan op een algeheel visumverbod voor Russen. Frankrijk en Duitsland verzetten zich daartegen. Een visumverbod zou het Russische volk alleen maar vervreemden – en bovendien de kloof vergroten tussen sommige westerse leiders en een groep voornamelijk oostelijke regeringen, staat in een memo van beide landen ter voorbereiding van de besluitvorming. “Terwijl we de contacten met vertegenwoordigers en autoriteiten van het regime beperken tot gebieden van vitaal belang voor de EU, moeten we strategisch vechten voor de ‘hearts and minds’ van de Russische bevolking – in ieder geval de segmenten die nog niet volledig vervreemd zijn van ‘het Westen’.”

De Estste premier Kaja Kallas vindt dat alle Russen moeten worden aangesproken op het gedrag van hun regering. “Zelfs in autocratieën zijn burgers nog steeds verantwoordelijk voor de daden van hun land”, voegde de premier eraan toe. “We kunnen gewoon niet alle achtergronden controleren van die mensen die komen.” Haar collega van Buitenlandse Zaken: “Het is merkwaardig hoe massa’s Russische toeristen het Louvre kunnen bezoeken in de schoolvakantie, terwijl in Oekraïne kinderen worden vermoord”.

Ook Tsjechië, huidig EU-voorzitter, is voorstander van het weren van Russische toeristen. Volgens de Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavský komen vooral rijke Russen naar Europa. “Het is de elite die naar de EU reist. Poetin beschermt heel actief deze laag van de bevolking. Zij voelen niks van deze oorlog”, zei hij in gesprek met NRC. Door ze uit Europa te weren, zou deze groep rijke Russen misschien sneller tegen Poetin in opstand komen. Dat wordt betwijfeld door de critici van een visumverbod. Die wijzen er ook op dat Russische toeristen minder belangstelling hebben voor de Baltische landen en landen als Tsjechië. Ze hebben een voorkeur voor Griekenland, Italië en Frankrijk. En wie het geld heeft komt daar toch wel zoals blijkt uit de video van Tatjana Navka, de vrouw van de Kremlin-woordvoerder Peskov, uit een Grieks restaurant. Navka en Peskov staan beide op de EU-sanctielijst.