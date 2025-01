De bijstand is kapot

Mensen in de bijstand worden niet meer opgevangen vanuit het idee van collectieve solidariteit, maar juist institutioneel gestraft.

De Gemeente Utrecht heeft een opmerkelijk initiatief genomen om te voorkomen dat mensen in de bijstand die parttime werken gestraft worden. Onder de titel De Bestaansbalans is de gemeente een crowdfunding actie gestart voor een fonds waaruit boetes betaald kunnen worden, ‘een tijdelijke pleister op dat probleem én een aanklacht tegen het kapotte landelijke bijstandssysteem. ‘

Het probleem is de Participatiewet, die Utrecht met dit initiatief op een slimme manier omzeilt.

Het Utrechtse initiatief moet een pot geld opleveren die honderd bijstandsgerechtigden wat meer zekerheid kan bieden als ze iets bijverdienen.

Als iemand die werkt in de bijstand in januari €100 ‘te veel’ inkomsten heeft, zou dit normaal gesproken in februari ingehouden worden op hun bijstandsuitkering. Dankzij de Bestaansbalans wordt dit niet ingehouden, maar in plaats daarvan afgetrokken van hun €1000 persoonlijke bufferbudget. Daarvan blijft dan nog €900 over voor verrekeningen in de rest van het jaar.

Een systeem dat bijstandsgerechtigden nog meer stress aanjaagt, dat ambtenaren dwingt een onmenselijk beleid uit te voeren, en dat de ongelijkheid nog meer in onze samenleving verankert, is een gebrekkig systeem. Waar onmenselijkheid de norm is, verliest iedereen.