SG-café donderdag 12-03-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 12-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café woensdag 11-03-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 11-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Na 1 maart aangekomen vluchtelingen in detentie gezet On Lesvos around 500 people are being detained in a naval cargo vessel in the port of Mytilíni. On Chios 140 people are locked up in an old warehouse next to the port, on Samos at least 100 people detained in a storage next to the port police, and on Leros as many as 250 people live in old buildings, in containers and on the floor around the port police station. None of these areas is in any shape or form suitable to house people. Vluchtelingen die na 1 maart aankwamen op de Grieks eilanden zijn in provisorische detentie gezet en het recht asiel aan te vragen wordt ze ontzegd. Human Right Watch ontdekte een vrachtship van de marine waarop enkele honderden mensen worden vastgehouden. Een Syrische vluchteling filmde de situatie daar. Human Rigth Watch doet in dit filmpje verslag. Verder rapporteert Human Right Watch:

SG-café dinsdag 10-03-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 10-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 09-03-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 09-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café zondag 08-03-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 08-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café zaterdag 07-03-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 07-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café vrijdag 06-03-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 06-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.