Big Brother Awards voor Minister van Financiën en DPG Media

Bits of Freedom heeft gisteravond de de Big Brother Awards uitgereikt aan grootste schenders van onze digitale rechten in 2024

De grote publieksfavoriet van deze misschien wel minst begeerde prijs van Nederland was dit jaar de Minister van Financiën. Hij wint de publieksprijs vanwege het maken van beleid dat indirect leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen.

“Omdat Nederland niet gezien wil worden als bron voor financiering van terrorisme, heeft de Minister een zware last op de schouders van de financiële instellingen gelegd. Die willen ook niet met terrorisme worden geassocieerd, dus hanteren ze meedogenloos beleid. Op zoek naar ‘verdachte’ kenmerken, zetten ze discriminerende risicoprofielen en algoritmen in,” vertelt Evelyn Austin, directeur Bits of Freedom. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën zelf blijkt dat negen procent van alle Nederlanders vermoedt de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met discriminatie. Onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is dit zelfs 32%.

Volgens de juryleden was er geen twijfel over mogelijk wie volgens hen de Big Brother Award Expertprijs in ontvangst moest nemen: zij kozen voor DPG Media. Het bedrijf was genomineerd voor het dagelijks tracken en profileren van miljoenen nieuwsconsumenten. Dat aantal gaat naar verwachting alleen maar toenemen: DPG Media neemt steeds meer mediamerken over. Op dit moment vallen er al ruim zestig titels onder het bedrijf, van de Volkskrant en het Algemeen Dagblad tot Donald Duck.

Felipe Rodriquez Award

Bits of Freedom heeft bij deze gelegenheid ook een voorvechter van onze digitale rechten in het zonnetje gezet. Deze zogenoemde Felipe Rodriquez Award – naar een van de oprichters van XS4ALL en grondlegger van de digitale burgerrechtenbeweging in Nederland – ging dit jaar naar twee winnaars.

Marietje Schaake is internet- en privacyexpert, schrijver en voormalig politicus. Ze mocht de prijs in ontvangst nemen vanwege het aankaarten van de gebrekkige tot afwezige democratische controle is op de Big Tech bedrijven die onze wereld vormgeven. Dit doet zij onder andere in haar boek De tech coup.

Danny Mekić – internet consultant en schrijver – won op zijn beurt vanwege het succesvol aanklagen van X voor de praktijken van shadowbanning op dit platform. Shadowbanning is een manier waarmee sociale media platformen het bereik van berichten en accounts beperken, zonder de gebruiker van het account daarover op de hoogte te stellen. Door X voor de rechter te slepen en de rechtszaak te winnen, liet hij zien hoe je tegenmacht kunt bieden aan de machtige Big Tech platformen

