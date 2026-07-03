AIVD en MIVD houden zich nog steeds niet aan de regels voor bescherming persoonsgegevens

De Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft opnieuw geconcludeerd dat de diensten zich niet houden aan de regels voor bescherming van persoonsgegevens.

De diensten hebben nog steeds hun processen niet op orde, en ze leven de wet niet na. Teveel mensen hebben toegang tot teveel gegevens, gegevens worden te lang bewaard, en gegevens worden gebruikt voor zaken waarvoor dat niet mag.

En dat is niet de eerste keer dat de de CITVD tot deze conclusie komt, constateert Bits of Freedom.

Het lijkt er ook op dat de geheime diensten hun eigen AI aan het trainen zijn… met onze data. Ze lijken daarbij zelfs gegevens te kopen die afkomstig zijn uit datalekken. Zou ze ons daar niet juist tegen moeten beschermen? Ook gebruiken ze natuurlijk gegevens die ze zelf op grote schaal verzamelen. In tegenstelling tot bij de meeste commerciële aanbieders, kun je hier als burger niet van opt-outen. En: de diensten mogen het helemaal niet.

Evelyn Austin, algemeen directeur van Bits of Freedom: “De diensten willen alsmaar meer macht, terwijl ze steeds weer laten zien niet om te kunnen gaan met de macht die we ze al hebben gegeven. Ze brengen hun datahuishouding niet op orde en laten zich niet begrenzen door de wet. Extra zorgelijk voor een overheidsinstantie die by design in het geheim opereert. Het toezicht op deze diensten mag absoluut niet zwakker. Het rapport dat vandaag is verschenen, toont wel aan waarom.”

De Wiv 2017, de wet die het werk van de geheime diensten reguleert, wordt herzien en vermoedelijk in augustus ter consultatie aangeboden. Burgers en organisaties zullen dan ongeveer zes weken de tijd hebben om op het voorstel te reageren. Bits of Freedom roept iedereen op dat te doen.

[persbericht Bits of Freedom]