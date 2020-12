Wisseling van de wacht uitgesteld

© Ximaar Aanplakbord verkiezingen

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Zo iets zal Rutte wel voelen, nu het eindverslag van Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hem bijna pootje heeft gelicht. Op de laatste persconferentie na de ministerraad van dit jaar liet Rutte niets los of hij ook maar enig moment heeft overwogen nu zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen.

Voor wie daar op hoopte: voorlopig geen wisseling van de mwacht. Zelfs al zou dit kabinet over het eindverslag vallen, dan blijft het demissionair in het zadel. De Tweede Kamerverkiezingen staan immers voor de deur. Nog drie maanden. Dat is te kort om een heel nieuw kabinet op te tuigen.

Afhankelijk van hoe lang de kabinetsformatie na maart 2021 gaat duren, mogen we misschien over een half jaar een ander kabinet verwachten. Hopelijk is dan de gezondheidscrisis tot controleerbare proporties teruggebracht. En even hopelijk kan de economische crisis de wederopbouwfase in. Alles in het meest gunstige geval.

Wie nu dankzij dat eindverslag definitief het vertrouwen in de traditionele partijen kwijt is, heeft drie opties: niet stemmen, stemmen op een partijen die nog niet eerder in een kabinet zaten of stemmen op een van de nieuwkomers.

Nieuwe registraties

Toevallig registreerden zich deze week bij de Kiesraad weer een aantal nieuwe initiatieven. We houden dat de laatste tijd voor u bij. Eind september waren er 55 partijen bij de Kiesraad geregistreerd. Daarvan zaten er 13 al in de Tweede Kamer en 42 niet.

Overigens telde de Tweede Kamer toen drie onafhankelijke fracties (Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga). Er kan dus ook worden gesteld dat er 16 partijen in de Tweede Kamer zitten en 42 niet. Anders gezegd: 58 potentiële kandidaten voor het stembiljet van 17 maart 2021.

Een maand later, 28 november, bleken er 60 partijen geregistreerd, waarvan 47 niet in de Kamer zitten. Ofwel 63 potentiële kandidaten voor het stembiljet. Een paar dagen later ging fractie Van Hage op in het verscheurde Forum voor Democratie. Eén fractie minder dus.

Nu staat de teller dus op 65 potentiële partijen, waarvan 15 in de Kamer en 48 niet. Vier partijen lieten zich deze week registeren, één partij (de Familie-partij) liet zich uitschrijven.

Lachen of zorgen

Onder de vier nieuw partijen is DFP (De Feestpartij) van Johan Vlemmix wel de meest lachwekkende, maar wie weet daarom juist een kanshebber. Na teleurstellende deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, 2003 en 2012, als Partij van de Toekomst, heeft hij straks misschien meer succes omdat veel kiezers na alle droevenis van het laatste jaar zullen denken: Agge mar leut et…

Of kiezers stemmen liever voor hun gezondheid en willen de hele coronacrisis op laten lossen door ‘Zorgend Nederland’, een partij die vooral uit verpleegkundigen lijkt te bestaan. Dat zou dan de tweede ‘zorgpartij’ zijn, want NLBeter is al wat langer geregistreerd bij de Kiesraad. NLBeter werd opgericht door onder andere Wanda de Kanter, de bekende longarts die samen met haar collega Pauline Dekker de Stichting Rookpreventie heeft opgericht, en vorig jaar een van VPRO’s Zomergasten.

De Kanter heeft NLBeter al weer verlaten, naar verluidt omdat het niet met haar drukke werkzaamheden is te combineren. Nu zien we bij deze partij een paar psychiaters en een cardioloog op de lijst staan. Misschien moeten die twee partijen eens kijken waar de overeenkomsten zitten en met een gezamenlijke lijst komen?

Om te mogen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen is registratie bij de Kiesraad niet verplicht. Wie in de registratielijst duikt, mist de LHK (Lijst Henk Krol) en het kersvers aangekondigde JA21 (de van het FvD afgescheiden duo Nanninga/Eerdmans).

De teller staat nu dus op 67 potentiële partijen voor het stembiljet. Zit er nog iets van uw gading tussen?