Wereldtemperatuur | Update mei 2021

DATA - Deze zomer maakt weer eens duidelijk hoe grillig het effect van de opwarming van de aarde kan zijn. Hele warme juni maand hier, extreme hittegolf in Canada en noordwest Amerika, hittegolf in noord Scandinavië en een koude uitbraak in Zuid Amerika. Het kan verkeren.

Globaal gezien zit de opwarming echter nog even in een relatief rustige periode. Al een tijdje geen el Nino om de boel weer eens flink op te schudden is een factor. En mogelijk ook een beetje nog steeds de lage activiteit van de zon. Maar die start nu weer op.





Overigens dus weer een gat van twee maanden met de vorige update. De Britten lopen wel wat in qua achterstand, maar dat gaat nog steeds met sprongetjes van twee maanden.

Wel goed om te vermelden dat dit jaar aantal reeksen hun referentieperiode hebben aangepast, onder andere ERA5 en JMA. Daardoor ligt de hele grafiek nu wat “lager” dan in eerdere edities. Maakt voor de trend verder niet uit.

Meeste klimaatnieuws de afgelopen weken ging over het gelekte draft IPCC rapport. Daarin staat dat de effecten van opwarming sneller komen dan verwacht en dat omslagpunten kritisch daarin zijn. Weinig hoopgevend leesvoer.

En dit is nu even een pagina om af en toe te checken. Hier staan de lopende tellingen van de all-time records van de VS op een rij. Tot een maand terug leken de koude-records dit jaar voor het eerste weer de overhand te krijgen. Maar dat is snel omgeslagen in de laatste weken.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).