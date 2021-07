Waarom fuseren VVD en D66 niet?

COLUMN - De Tweede Kamer is vandaag met zomerreces gegaan. Misschien dat de persconferentie van gisteravond aanleiding geeft de vakantie meteen weer uit te stellen. Want het zal toch niet zo zijn dat het demissionaire kabinet in de luwte van het reces ongecontroleerd kan door regeren?

De plenaire vergadering van gisteren was de laatste voor dit zomerreces en ook de laatste in de huidige plenaire zaal. “Tenminste, dat hopen we dan maar”, sprak de voorzitter bij aanvang. Het Binnenhof wordt eindelijk gerenoveerd (de gebouwen, niet de gangbare democratie…) en dat verdiende wel een woordje van aandacht:

Vanavond trekken wij de deur achter ons dicht en dan komt er een einde aan een hele lange periode vol met geschiedenis. We verhuizen dan naar de Bezuidenhoutseweg voor vijfenhalf jaar, zegt men. We zijn hier dus weer in 2027.

Traditioneel werd een overvolle agenda afgeraffeld. Het enthousiasme is er bij de volksvertegenwoordigers wel af, want de vergadering haalde de top vijf van langste vergaderingen bij lange na niet. Die van vorig jaar nestelde zich op de derde plaats.

Ook de hoeveelheid behandelde moties lag wat lager. Vorig jaar jaste men er 370 moties doorheen, nu vond men het met 316 moties wel genoeg, waarvan een nog kleiner deel in stemming werd gebracht (zie ons verslag van vorig jaar).

Bij de stemmingen regende het verder begrotingsstaten en wetsvoorstellen. Onder dat laatste vallen ook wetswijzigingen en één daarna werd met een opmerkelijke uitslag aangenomen. De ‘Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19’.

De wet trad vorig jaar 1 december in werking en verving de tot dan toe geldende noodverordeningen van de diverse veiligheidsregio’s. De wet geldt telkens voor drie maanden en momenteel leven we onder de tweede verlenging (die 1 september afloopt).

Er moest alleen nog één dingetje formeel worden vastgelegd: de parlementaire bemoeienis. Tegenwoordig ook wel eens ‘tegenmacht’ genoemd. De wetswijziging “regelt dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer het wettelijk recht krijgen om in de toekomst een bij koninklijk besluit vastgestelde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) ongedaan te maken en daarmee de werkingsduur van de Twm definitief te beëindigen.”

U begrijp dat de voltallige Tweede Kamer zich hier wel in kon vinden. Oeps! Dat heeft u dan verkeerd begrepen. Er waren twee partijen tegen. Gelukkig was er wel een meerderheid voor, dus de wetswijziging is aangenomen.

Maar welke partijen waren nu tegen deze invloed van het parlement? Dat waren de aanstaande coalitiepartners VVD en D66! (stemmingsuitslag hier, iets naar beneden scrollen).

Toegegeven, het is hoogst ongenuanceerd, maar als die twee elkaar zo goed kunnen vinden in hoe de parlementaire democratie moet worden verbouwd, waarom fuseren VVD en D66 dan niet?