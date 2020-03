Waar een wil is…

NIEUWS - Vorige week riepen Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’ die het kabinet zo ver moet krijgen de opvang van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar Nederland te halen.

Dit in navolging van een brief die de Griekse minister Michalis Chrisochoidis in oktober 2019 stuurde naar alle andere EU-regeringen, met het verzoek vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland.

Frankrijk, Finland, Portugal en Luxemburg deden toezeggingen en burgemeesters in Duitsland verklaarden zich bereid kinderen op te vangen. Nederland doet, bij monde van premier Rutte, wat het de laatste jaren altijd deed bij soortgelijke situaties: niets. “Er zijn geen voornemens van vanuit de regering om dat te gaan doen”, zei Rutte op de laatste persconferentie na de ministerraad).

De gemeenteraden van Amsterdam en Den Haag reageerden wel meteen positief. Een meerderheid van de gemeenteraden gaf aan gehoor te willen geven aan de oproep. In de laatste 4 dagen volgden nog eens 7 gemeenten dat voorbeeld.

In 9 andere gemeenten lopen initiatieven, waaronder moties die in komende raadsvergaderingen aan de rode moeten komen. In de provincie Friesland willen diverse politici zich richten tot de commissaris van de Koning.

Uit de berichtgeving van de laatste dagen:

5 maart

Amsterdam – Meerderheid gemeenteraad voor

Den Haag – Meerderheid gemeenteraad voor

6 maart

Groningen – Meerderheid gemeenteraad voor

Utrecht – Meerderheid gemeenteraad voor

Leiden – Gemeente heeft aangeboden om vluchtelingenkinderen op te vangen.

Nijmegen – Meerderheid gemeenteraad voor

Rotterdam – Tijdens de gemeenteraad van 12 maart dient de SP voorstellen in.

Baarn – motie van BOP, GL en PvdA komt in raadsvergadering van 25 maart aan de orde

Zaanstad – D66 vraagt het college om gehoor te geven aan de oproep van o.a. Vluchtelingenwerk

7 maart

Haarlem – CU stelde schriftelijke vragen aan B&W, 12 maart wil partij ‘Jouw Haarlem’ het in een commissievergadering bespreken

9 maart

West Betuwe – D66, CU, GL en PvdA willen dat West Betuwe 5 kinderen opvangt.

Almere – NIDA Almere heeft motie ingediend

Tilburg – Meerderheid gemeenteraad voor

Middelburg – CU vroeg in schriftelijke vragen aan B&W aan een eventueel verzoek van het COA mee te werken. Wethouder Chris Dekker (SGP) vindt dat een initiatief niet bij de gemeente ligt, maar wijst opvang van verweesde vluchtelingenkinderen niet af als het Rijk bij Middelburg aanklopt.

Friesland – Verschillende Friese politici willen handtekeningen aanbieden aan commissaris van de koning en in verschillende gemeenteraden moties indienen.

10 maart

Zwolle – Meerderheid gemeenteraad voor

Noordoostpolder – PvdA en GL vragen de gemeente zich in te zetten; burgemeester Jan Westmaas (CDA) wil geen toezeggingen doen (“We moeten ons niet groter maken dan we eigenlijk zijn.”)

Den Bosch – meerderheid raad vraagt aan burgmeester een oproep aan burgers van Den Bosch te plaatsen om zich aan te melden als gastouder voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

Schiedam – Denk, GroenLinks en Progressief Schiedam (PS) vragen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering om een bijdrage van Schiedam

Tegenstanders hanteren vooral twee argumenten: 1) het Rijk gaat hierover en niet de lokale politiek en 2) als je die kinderen hierheen haalt zul je zien dat ze na een tijdje een verzoek tot gezinshereniging gaan doen.

Dat laatst is complete flauwekul, want het gaat om ‘verweesde’ kinderen. Het eerste argumenten kennen we van de discussie rond het kinderpardon, toen veel gemeenten er bij het Rijk op aandrongen kinderen die hier opgegroeid zijn een verblijfstatus te geven.

De colleges van B&W hebben inderdaad geen juridisch of staatsrechtelijke bevoegdheid hier besluiten over te nemen. Die krijgen ze opgedrongen van het Rijk. Maar het staat ze natuurlijk volledig vrij kenbaar te maken dat ze kinderen willen opnemen.

Vijfhonderd kinderen in veiligheid brengen. Als dat zou kunnen in de negen gemeenten waar gemeenteraden zich al positief hebben uitgesproken, betekent het dat die gemeente elk 55 tot 56 kinderen opnemen. Als de negen gemeenten waar nog initiatieven lopen zich daar bij aan mogen sluiten, kunnen per gemeente 22 tot 23 kinderen worden opgevangen. En als het voorbeeld van de gemeente West Betuwe wordt gevolgd dan zijn er in totaal 100 van de 355 gemeenten nodig.

Het is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Zoals we eerder schreven: kleine beetjes helpen meer dan grote woorden, Rutte! Als je maar wilt….