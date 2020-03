Kleine beetjes of grote woorden?

COLUMN - Donderdag 27 februari, staatssecretaris Broekers-Knol:

Turkije speelt een belangrijke rol als het gaat om migratie

Vorige week donderdag was staatssecretaris Broekers-Knol in Turkije op bezoek om eens met de vice-ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken en leden van het Turkse parlement te babbelen over de uitvoering van de ‘Turkije-deal’ en de samenwerking met Griekenland.

Daar kon de staatssecretaris dit nog aan toevoegen:

Ik heb grote waardering voor de inspanningen van Turkije om de EU-Turkije Verklaring goed uit te voeren.

In de nacht van 27 op 28 februari liet Erdogan weten de grens naar Griekenland en Bulgarije open te gooien. Sindsdien trokken duizenden vluchtelingen naar de grens, maar die worden tegen gehouden door Griekse en Bulgaarse politie en leger.

1 maart, Rutte reageert en twittert:

Zojuist mijn zorgen gedeeld en volle steun uitgesproken aan @PrimeministerGR vanwege de situatie aan de Grieks-Turkse grens. Afspraken uit de EU-Turkije Verklaring dienen volledig te worden nageleefd.

Daarna niets van hem vernomen wat die ‘volle steun’ aan zijn Griekse collega’s concreet in zal houden.

Een dag later:

Je mag mensen nooit op deze manier inzet maken van een politieke strijd

En

(…) wat ze (Erdogan c.s.) nu doen is natuurlijk in flagrante strijd met de deal.

Maar er zijn meer partijen die de deal hebben ondertekend en die zich evenmin aan de afspraken hebben houden. Bij het tweejarig bestaan van ‘de deal’ was Gerald Knaus, oprichter van de ESI (European Stability Initiative) en de bedenker van de Turkije-deal, al kritisch over de inspanningen van de EU.

Hij vond dat de EU teveel achterover leunde en constateerde dat Europa’s belofte eerst 32.000 en daarna 120.000 vluchtelingen te herverdelen weinig terecht was gekomen. Van die 120.000 was er in 2018 nog geen enkele geplaatst.

Hij pleitte er tevens voor om “met Europees geld in de landen aan de Middellandse Zee asielaanvraaginstanties op te zetten die even gedegen als in Noord-Europa de aanvragen onderzoeken, maar dan in kortere tijd dan hier vaststellen wie wel en wie niet voor bescherming in aanmerking komt”.

Ook nu wijst Knaus er op dat de huidige situatie en de ellende waar de Grieken al sinds ‘de deal’ mee opgescheept zitten, niet uitsluitend Turkije is te verwijten.

Tegenover NOS/Nieuwsuur zei hij:

“Dankzij de miljarden waarmee Europa Syriërs in Turkije heeft gesteund, vertrokken veel minder vluchtelingen in bootjes richting de EU”, zegt Knaus. “Maar de vier jaar aan tijd die de EU hiermee heeft gekocht, is niet gebruikt om de crisis op de Griekse eilanden aan te pakken.” De opvangkampen op de eilanden zijn overvol en de leefomstandigheden erbarmelijk.

Op zijn eigen twitter-account parafraseerde hij zijn voorstel uit 2018, om extra hulp in te zetten om de doorstroom van vluchtelingen nu eens goed op gang te krijgen.



De afspraak is immers dat voor elke vluchteling die naar Turkije wordt teruggestuurd, de EU één Syriër opneemt die in aanmerking komt voor asiel in Europa.

Dus mevrouw Broekers-Knol en meneer Rutte, wat dacht u ervan om wat extra IND-ambtenaren naar Griekenland en Turkije te sturen? Dan kunnen zij ongetwijfeld een paar mensen doorsturen naar de lege plekken in onze asielzoekerscentra.

Druppels, meer is het niet, de plaat zal nog wel even blijven gloeien, maar kleine beetjes helpen ook. Sterker nog, kleine beetjes helpen meer dan grote woorden, Rutte!



Kijk hier de documentaire ‘De Deal’ terug, gemaakt ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de Turkije-deal, met daarin o.a. Gerald Knaus.

Lees ook dit verslag van een Britse arts, werkzaam op het in 2014 geopende kamp Moria, waar sinds 2015 de ellende alleen maar is toegenomen. Ten koste van de vluchtelingen én van de eilandbewoners.