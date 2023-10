Volhouders en nieuwelingen bij komende verkiezingen

Begin september waren er bij de Kiesraad 70 namen van politieke partijen geregistreerd voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Er zat wel wat kaf tussen het koren. Lijst Henk Krol gaat niet zelfstandig de verkiezingen in, maar meneer Krol komt op de kandidatenlijst van BVNL van meneer Van Haga.

Verder hebben eerder een aantal partijen het politieke werk gestopt of zijn soms zelf helemaal opgeheven: NLBeter, NIDA, Partij voor de Eenheid, GO (fractie Otten). Twee andere partijen blijken bij ander onderzoek alleen lokale partijen te zijn en geen landelijke ambities te hebben (OPA en Partij 18plus).

Drie nog actieve partijen gaan we ook niet op het stembiljet zien. De Nieuwe Communistische Partij-NCPN en Alliantie hebben expliciet aangekondigd deze keer het circus aan hen voorbij te laten gaan. Een derde geregistreerde, Sociaal & Groen, gaat als platform door en koestert ook geen zetelambities.

En toen waren er nog 61 partijen. Van de 21 huidige fracties in de Tweede Kamer gaan er 19 door. Nieuwgierig als we zijn naar de niet-mainstream partijen, kijken we naar de overige 42 geregistreerden.

Daar valt er al snel een van af. Onder de naam ‘The Second Wind’ kondigde Arjan Takens uit Assen aan mee te gaan doen om vervolgens ‘alle macht over te dragen aan burgerraden’. Hij roept de kiezers op om op het stembiljet een rood vierkant te tekenen en daar de tekst ‘Geen politiek meer. Wij willen The Second Wind’ bij te zetten.

Van de overige 41 namen waren 29 partijen al eens eerder bij de vorige verkiezing(en) geregistreerd. Soms onder een andere naam. Twaalf partijen kunnen we als echte nieuwkomers zien.

Maar tot nu toe hebben niet meer dan 17 van die 41 partijen aangegeven aan de verkiezingen mee te willen doen. Dertien daarvan hebben een programma of lijst van standpunten beschikbaar. Slechts vijf hebben een kandidatenlijst bekend gemaakt.

De Piratenpartij en De Groenen gaan gezamenlijk de verkiezingen in. Als het hierbij blijft kunnen we in totaal 36 partijen op het stembiljet verwachten, waarvan 16 tot de niet gevestigde orde horen. Ter vergelijk: het record van 2021 telde 37 partijen, waarvan 24 niet eerder een zetel hadden verwarmd.

Hieronder een overzicht van de 17 partijen die deelname aankondigden. Klik voor groter beeld of klik hier voor een excelsheet met vermelding van eerdere deelname en behaalde stemmen, actieve links naar partijprogramma’s, namen van lijsttrekkers en actieve links naar websites (allemaal voor zover vindbaar was).



Voor wie echt iets anders wil: zit er iets voor uw politieke gading tussen?