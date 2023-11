Vivat proximus nestor

De huidige nestor van de Tweede Kamer vertrekt. Lang leve de nieuwe nestor. Tenminste….

De heer van der Staaij (SGP) neemt op 6 december definitief afscheid van de Tweede Kamer. Met ruim 9300 dagen als lid van de Tweede Kamer was hij al lange tijd de nestor. Zes jaar lang, bijna net zo lang als een van zijn voorgangers, Bas van der Vlies.

Nou is de nestor in de Tweede Kamer geen officiële rol. Maar de nestor is wel de persoon met de meeste ervaring. En ervaring met het werk van de Tweede Kamer en de kennis over de rechtstaat zijn al lang een steeds grotere uitdaging voor de gezamenlijke leden.



Maar je kan de nestor wel zien als een soort geweten voor de Tweede Kamer. Dus niet geheel onbetekenend. Dus…. wie zal in de nieuwe Tweede Kamer de nieuwe nestor zijn?

Dat is eenvoudig, als hij gewoon met zijn partij weer zetels haalt op 22 november is dat de heer Wilders. Hij is maar vijf maanden later in de Tweede Kamer gekomen dan dhr van der Staaij.

Nou, dat geeft wel een interessant perspectief op “geweten”, gegeven een deel van de interactie van dhr Wilders met de overige leden van de Tweede Kamer.

Overigens zijn de volgende vier meest seniore leden van de Tweede Kamer na dhr Wilders ook lid van de PVV en allen verkiesbaar: Agema, Graus, Bosma en de Roon.

Op dit moment nog gevolgd door mvr Kuiken (PvdA). Maar zij is niet verkiesbaar. Daarna komt dhr Omtzigt. Die schijnt wel terug te komen.

Mooi moment om ook even een blik in het verdere verleden van de Tweede Kamer te werpen.



Zoals u kunt zien, het politieke uithoudingsvermogen was ruim een eeuw geleden aanzienlijk hoger. Maar het is wel goed om te weten dat de Tweede Kamer gedurende de tweede wereldoorlog officieel nooit opgeheven is, maar niet bij elkaar kwam. De dagen tellen wel mee voor de mensen die toen lid waren.