Virus stagneert bestuurlijke voortgang

Het moge duidelijk zijn dat de coronacrisis veel zaken heeft stilgelegd en/of op achterstand hebben gezet. Niet in het minst bij het kabinet, die de handen vol heeft aan zowel de gezondheids- als economische aspecten van de coronacrisis.

Wie een blik werpt op de wetgevingskalender, ziet al snel dat er van de ambities van Rutte III weinig terecht is gekomen. Met nog negen maanden te gaan naar de volgende verkiezingen, heeft het kabinet erg weinig ruimte nog een inhaalslag te realiseren. Zeker nu veel tijd en energie door de coronacrisis wordt opgeslokt.

Van de 305 wetten die op de wetgevingskalender staan (per 16 juni 2020) is 20% gerealiseerd. Z’n 38% is nog in behandeling bij Tweede en Eerste Kamer (respectievelijk 21 en 16%) en 42% zit nog in een voortraject, d.w.z. zijn in voorbereiding op de ministeries of liggen nog bij de Raad van State.

Dit is de stand van zaken bij de ministeries (geen wetten bij Algemene Zaken en Defensie):

Het lage aantal te gerealiseerde wetten is natuurlijk niet alleen op conto van het kabinet te schrijven. Het hangt ook af van hoe snel Raad van State en het parlement over de behandeling van wetsvoorstellen doen. Met het nodige cynisme kunnen we nu al stellen dat kabinet Rutte III er in is geslaagd het aantal wetten terug te dringen.

Maar de echte balans van de regeldrift kan natuurlijk pas aan het eind van de rit worden gemaakt. De wet- en regelgeving omvat meer dan alleen wetten, bijvoorbeeld de momenteel geldende 31 regelingen in verband met de coronapandemie: 1 wet, 4 AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) en 26 ministeriële regelingen.

Naast de coronamaatregelen heeft het kabinet ook de handen vol om de lopende wetvoorstellen en regelingen door het parlement te loodsen. Als het kabinet op 17 maart 2021 demissionair wordt, zullen er geen nieuwe wetsvoorstellen meer aan het parlement worden voorgelegd.

Van de dan nog lopende voorstellen zullen beide Kamers bepalen welke nog tot besluitvorming mogen leiden en welke niet (het controversieel verklaren van wetsvoorstellen).

Wat de demissionaire status betreft: gemiddeld 11% van de kabinetsperioden ging demissionair voorbij. Dat is redelijk veel, maar werd mede veroorzaakt door een aantal langdurige formaties, die gemiddeld zo’n 8% van de beschikbare regeertijd in beslag namen.

Hoe dan ook: het is duidelijk dat in tijden van corona een de normale bestuurlijke voortgang eigenlijk onmogelijk is. Misschien dan ook tijd om het kabinet te vervangen door een a-politiek bestuur?

Dat zal niet gebeuren, al helemaal niet omdat ook een zakenkabinet wekelijks door het parlement op het matje zal worden geroepen. Het coronavirus zal ook dan niet alleen door wetenschappers bestreden worden, maar ook door politieke opvattingen.