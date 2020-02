Vijftigduizend meter, dat is de afstand waarop een gemiddelde Nederlander de Maastoren in Rotterdam nog zou kunnen zien bij helder zicht, rekening houdend met de kromming van de aarde in ons vlakke land.

Vijftigduizend in hexadecimaal is C350. Wat toevallig (echt niet) staat voor CO2 350 PPM, oftewel het gewenste niveau van CO2 in de atmosfeer voor een stabiel klimaat (op dat punt).

En vijftigduizend is al bijna 50.069 wat een ontzettend cool getal is, want dat is namelijk een tot de macht een plus twee tot de macht twee plus drie tot de macht drie plus vier tot de macht vier plus vijf tot de macht vijf plus zes tot de macht zes (wel Van Dale Wacht Op Antwoord aanhouden!).

Maar 50.000 is om nog een andere reden een vet rond getal. Dat is namelijk het aantal posts dat we hier op Sargasso geschreven hebben!

20 december j.l. bestond Sargasso al 18 jaar. Daarmee zijn we eindelijk volwassen. Wat nooit de bedoeling is geweest van dit blog, maar dat terzijde.



Als we voor het schrijven van iedere post een uur rekenen, zijn de verschillende redacteuren bij elkaar 5,7 jaar full-time (zonder slapen) aan het schrijven geweest!

En zelfs als u, lezer, per stuk slechts 1 minuut zou nemen om het te lezen, zou u nog bijna 35 dagen non-stop moeten lezen om het hele archief uitgeput te hebben.

Voorwaar, een hele prestatie. Goed om bij stil te staan. Al hebben we eigenlijk geen idee waarom. Het zou misschien veel leuker zijn om te weten hoeveel mensen er door die 50.000 posts van gedachten veranderd zijn of misschien zelfs andere keuzes in het leven gemaakt hebben. Dan kunnen we tenminste aan Soros verantwoorden dat die 50.000 euro die hij jaarlijks aan onze beste schrijvers geeft goed besteed zijn… en de komende jaren blijven komen. Hij begint wat te mokken de laatste tijd.

Afijn, u heeft ook gemiddeld 18,5 keer gereageerd op iedere post alhier. En zo zijn we hard op weg de miljoen reacties te halen (nog ongeveer 75.000 te gaan). Ook een hele prestatie.

De oprichters hadden waarschijnlijk nooit verwacht dat hun geintje zo uit de hand zou lopen en maar niet zichzelf permanent naar het internet archief verplaatst.

We gaan dus vrolijk door en hopen u ooit ook nog eens lastig te kunnen vallen met de 66.666ste post. Want tja, we zijn natuurlijk ook onderdeel van het grote complot opgezet door D66. Of wacht… was het nou GroenLinks… (“Joost!!! JOOOOOSSTTT!! Waar hebben we laatst die factuur voor dat redactiediner in Ciel Blue nou naar toe verstuurd???”)