Vega(n) voordeel

ACHTERGROND - Vandaag start de Nationale Week zonder Vlees (& Zuivel) en dat is een goed moment om vega(n) voedsel in te slaan, want er is nu extra veel in de aanbieding! En dat is toch lekker, zowel voor de doorgewinterde vegetariër of veganist als voor iedereen die het leuk vindt deze producten af en toe te eten. Ook is het een goed moment om de nieuwste producten uit te proberen. Er komen namelijk wekelijks nieuwe producten in de schappen dus er is genoeg om voor het eerst te proeven!

Er zijn nu veganistische varianten van bijna alles, gewoon bij jou in de supermarkt. Het wordt steeds makkelijker om meer plantaardig te eten, je hoeft er alleen maar voor te kiezen de plantaardige variant te kopen. En het wordt ook steeds lekkerder, want er komen steeds meer opties en fabrikanten blijven hun producten verbeteren en aanpassen aan de wensen van hun klanten.

Prijzen van (alternatieven voor) vlees en zuivel

Plantaardige vervangers van dierlijke producten worden relatief ook steeds goedkoper. De prijsverschillen zijn in februari 2022 in kaart gebracht door Questionmark, in opdracht van stichting ProVeg. Dit was net voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. Vijf maanden van inflatie later volgde er een update: het prijsverschil tussen vlees en vleesvervangers werd flink kleiner. Dit wordt verklaard door het duurder worden van vlees en het nauwelijks duurder worden van vleesvervangers: ‘Gemiddeld werd vlees tussen februari en juni 21% duurder, vleesvervangers slechts 2%.’ In veel gevallen waren vleesvervangers in juni zelfs goedkoper dan de vleesvariant die ze zouden vervangen.

Er was al bekend dat supermarktmarges op vlees kleiner zijn dan die op vleesvervangers. Dit speelde wellicht een rol in dat vlees wel duurder werd en de vleesvervangers niet. Pablo Moleman van ProVeg licht toe:

‘Marges van zo’n 8 procent [op vlees] zijn gebruikelijk, soms wordt het zelfs onder kostprijs verkocht. Op vleesvervangers zitten daarentegen marges van 35 tot wel 50%. Die hogere marges hebben wellicht als buffer gewerkt om de prijsklappen op te vangen, terwijl de supermarkten bij vlees geen andere keuze hadden dan de prijzen omhoog te gooien.’

In die zin zijn de prijzen er logischer of eerlijker op geworden in de eerste helft van 2022. Wat er daarna met de prijsverschillen is gebeurd, is mij onbekend.

Er wordt overigens ook heel veel overheidsgeld naar de vlees- en zuivelindustrie overgemaakt. Ook dit werd in kaart gebracht door ProVeg. Zij becijferden dat er wel 71 keer meer geld naar vlees en zuivel gaat dan naar alternatieven voor vlees en zuivel. ‘Voor de instandhouding van de vlees- en zuivelindustrie is zelfs 137 keer meer uitgegeven’, aldus het artikel. Deze subsidies betekenen dat we allemaal mee betalen aan deze industrie, of we de producten nou kopen of niet. Dit betekent ook dat de prijzen van vlees- en zuivelproducten kunstmatig laag worden gehouden. Voor de details van het onderzoek, zie het rapport van ProVeg.

Ik ben zelf groot voorstander van eerlijke beprijzing van producten en daarom eigenlijk geen fan van aanbiedingen als deze producten kunstmatig goedkoop maken. Maar nu is het eigenlijk de omgekeerde wereld: door de vele subsidies voor dierlijke producten en de verschillen in marges tussen producten in supermarkten, zijn dierlijke producten nu kunstmatig goedkoop en plantaardige producten kunstmatig duur. Daarom vind ik het wel zo eerlijk dat ook vegetariërs en veganisten van kortingsacties kunnen genieten.

Vegan aanbiedingen

Waar ik nou zelf al een tijdje heel blij mee ben, is Bonusvegan: een website waarop Bonusvegan Judith samen met een groep toegewijde vrijwilligers alle vegan aanbiedingen van grote supermarktketens overzichtelijk bij elkaar zet. Zo kan je gemakkelijk op één pagina zien welke producten waar in de aanbieding zijn. Zo kan je dus ook gemakkelijk bepalen of je even een blokje om fietst voor een andere supermarkt met betere aanbiedingen.

Toegegeven, dit is vooral interessant voor veganisten, maar ik vind het zelf echt een uitkomst. Het bespaart mij en vele anderen een hoop geblader door (digitale) folders of gespeur langs de schappen. En het bespaart me natuurlijk geld als ik hierdoor beter op de hoogte ben en vegan producten met korting kan inkopen.

Probeer het vooral zelf: bekijk hier op Bonusvegan de vegan aanbiedingen van deze week! Een indrukwekkende hoeveelheid in deze Nationale Week zonder Vlees (& Zuivel). Ik ga zelf zeker even goed bedenken wat ik wil eten de komende weken en wat ik wil kopen voor op voorraad (voor in de vriezer bijvoorbeeld!). Waarschijnlijk probeer ik zelf ook weer wat nieuws, en daar is een heleboel van als ik de overzichten met nieuwe vegan producten van Bonusvegan mag geloven.

Doe er je voordeel mee

Dus mocht je dusver nog niet zo enthousiast zijn over vega(n) producten: nu is hét moment om aan te haken! Probeer eens wat uit en kijk hoe het je bevalt. Het is nu in ieder geval dik in de aanbieding. Of, zoals de Bonusvegan zou zeggen: Doe er je vegan voordeel mee!

Bonustip #1: zet deze pagina met weekoverzichten van Bonusvegan bij je favorieten op je telefoon. Superhandig! (De website is één van mijn twee opgeslagen pagina’s, Sargasso is de andere. Ik bedoel maar.)

Bonustip #2: Vegan Heks*nkaas en AH plantaardige kaasplakken met kruiden, aanraders!