VIDEO - Ook op Sargasso is al een paar keer geschreven over vaccinongelijkheid. Zelden was er iets meer ‘penny wise, pound foolish’ dan het achterhouden van vaccins voor de eigen bevolking, terwijl het virus in andere landen onbeperkt rond kan gaan en muteren. Maar ook hoe we omgaan met de patenten, de kosten, reisverboden en beloofde leveringen van de vaccins is ronduit beschamend, en de kerstgedachte in ieder geval niet waardig.

En we weten al langer dat iets wat zo belachelijk is vaak pijnlijk duidelijk wordt gemaakt door middel van humor. Dit filmpje van Karan Menon is daar een goed voorbeeld van, vooral ook omdat er eigenlijk niet echt iets overdreven is. En Nederland? Dat is in dit verhaal natuurlijk gewoon een van de baddies.

