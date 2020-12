VIDEO - (Voor M.)

De lichte, hoge stem van Robert Wyatt lijkt bijna niet bij zijn imposante lichaam te horen.

Maar wat past die stem wél mooi bij dit fragiele lied over wat het betekent om jezelf te zijn.

I cannot know what I would be if I were not me

I can only guess me

En dan komt die schuiftrompet die de melancholie van dit nummer nog extra diepte geeft. Mooi.