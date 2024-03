Tips van Kunst op Zondag voor de museumweek 2024

NIEUWS - Van 30 maart tot en met 5 april 2024 is het weer nationale museumweek. Tijdens deze week mag je als museumkaarthouder je pas tijdelijk uitlenen aan een vriend/vriendin, collega, buren of familielid. Een uitgelezen kans om iemand gratis kennis te laten maken met het grote aanbod van tentoonstellingen en musea in ons land. Voor Kunst op Zondag deel ik graag vijf tips met je voor de museumweek 2024.

Ruthi Helbitz Cohen in Zwolle en Zutphen

De Israëlische kunstenaar Ruthi Helbitz Cohen (1969) exposeert haar werk op dit moment op twee locaties in ons land. Museum de Fundatie in Zwolle heeft haar uitgenodigd als eerste kunstenaar voor hun nieuwe programma ‘Kunst in de Vide’.

In DAT Bolwerck aan de Zaadmarkt in Zutphen is meer werk van haar te zien in de expositie The Sky Fell on Her. In het werk van Helbitz Cohen neemt het vrouwelijk lichaam een centrale plaats in. Ook de verbinding met haar familie komt steeds weer naar voren. Dat is in Zutphen letterlijk zichtbaar in het plakband dat haar grootvader gebruikte in zijn bedrijf. In ieder werk is dit terug te vinden, soms heel duidelijk, soms heel subtiel. Op 6 april wordt er muziek gemaakt bij de werken van Helbitz Cohen. Kijk hier voor meer informatie.

Ruthi Helbitz Cohen, Kunst in de Vide is nog tot en met 24 mei 2024 te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Voor dit museum kun je gebruik maken van de Museumkaart.

The Sky Fell On Her van Ruthi Helbitz Cohen is nog tot en met 14 April 2024 te zien in DAT Bolwerck in Zutphen. De entree is (altijd) gratis.

Antonio López in Drents Museum in Assen

De meester van het Spaans realisme, Antonio Lopez brengt de zon naar Drenthe met zijn eerste tentoonstelling in ons land. López García (Tomelloso, 1936) is een grote naam in Spanje. Hier kennen nog maar weinig mensen zijn naam.

Wat kun je zien in Assen?

Je komt binnen via een donkere gang, waarin wisselend een spot op een beeld schijnt. Je ogen flitsen zo van beeld naar beeld. Aansluitend kom je in de grote, lichte tentoonstellingszaal. Diagonaal door de ruimte lopen gekleurde scheidingswanden met daarop en daarvoor sculpturen, schilderijen, tekeningen, collages en (gips) modellen. De tentoonstelling heeft drie thema’s: Figuras (figuren), Dentro (binnen) en Fuera (buiten). Op allerlei plekken in de tentoonstelling staan grote borden tegen de wand met daarop citaten van de kunstenaar. Het is alsof López je een persoonlijke rondleiding geeft door zijn artistieke leven en uitgebreide oeuvre.

Antonio López, meester van het Spaans realisme is tot en met 2 juni 2024 te zien het Drents Museum in Assen.

Ooggetuigen gezocht in Doetinchem

In het voormalige postkantoor van Doetinchem vind je het Stadsmuseum Doetinchem. Op de eerste verdieping zijn de zalen ingericht met werk van de in Doetinchem woonachtige schilder Hans Jaarsma. Hij noemt zijn schilderijen Q’s omdat ze allemaal iets ronds verbeelden en omdat het de ‘Question’ is wat je als bezoeker ervaart/beleeft als je de Q’s bekijkt. Q’s zijn vormen van ‘slow paintings’ volgens de kunstenaar. De kern van elke Q is kleurverloop. In de gang en in de museumzalen staan banken en stoelen zodat je alle tijd kunt nemen om de Q’s van Jaarsma te verkennen.

Ooggetuigen gezocht van kunstenaar Hans Jaarsma is nog tot en met 28 april 2024 te zien in Stadsmuseum Doetinchem. Museumkaarthouders hebben gratis toegang.

Vrouwen bezetten de Schutterszaal in Haarlem

In de grote Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum hangen twee van de vijf schutterstukken van Frans Hals. Deze logeerpartij was aanleiding voor het Frans Hals Museum om de lege plekken op te vullen met werk van vier sterke, trotse vrouwen: Thérèse Schwartze (1851-1918), Charley Toorop (1891-1955), patricia kaersenhout (1966) en Iriée Zamblé (1995). Deze combinatie van kunstenaars en hun verhalen zijn een bezoek zeker waard.

Thérèse Schwartze (1851-1918), schildert in 1916 de zes dochters van de Amsterdamse familie Boussevain. Net als bij de Schuttersstukken hangt er een bordje naast dit werk met de namen van de geporteerde vrouwen. Het tweede werk is De maaltijd der vrienden (1932-33) van Charley Toorop (Katwijk, 1891-Bergen, 1955) . Op dit groepsportret zien we de dertien belangrijkste mensen uit het leven van de schilder. Naast twee historisch werk hangt er werk van twee hedendaagse artiesten: patricia kaersenhout (Den Helder, 1966) en Iriée Zamblé (Amsterdam, 1995)

Met Proud Rebels brengt kaersenhout een ode aan twaalf leden van de Zwarte-, Migranten en Vluchtelingenvrouwenbeweging. Iriée Zamblé (Amsterdam, 1995) is als enige gevraagd om speciaal voor deze gelegenheid een werk te maken. Op het doek Wishing on a star (2024) staan vijf zwarte vrouwen met een groot wit vlak op de voorgrond.

Aan ‘t water in Gorssel

Gastconservator Boudewijn Bakker brengt samen met het team van Museum MORE een ode aan het water. De komende maanden kun je in de Tuinzaal zo’n vijftig schilderijen, tekeningen en prenten verkennen rondom het thema water. De werken zijn gemaakt in de achter ons liggende 120 jaar. In ons land is water altijd een gespreksonderwerp. Of het nu gaat over de vele regenbuien van de laatste maanden of de stijgende zeespiegel. We beleven ook veel plezier aan het water zoals tijdens het schaatsen, vissen, zwemmen, zeilen of pootje baden. Uitgever Thoth heeft bij dit thema een boek samengesteld met daarin 100 watergezichten en 100 watergedichten. Tommy Wieringa leest 12 gedichten uit deze bundel voor in de expositie.

‘Dom water. Beukt en striemt de pijlers van de brug

die zwijgend schrap staat tegen de overgave.’

Anna Enquist

Aan ’t water is tot en met 8 september te zien en te horen in de Tuinzaal van Museum MORE in Gorssel. Dit museum is gratis te bezoeken met de museumkaart.

