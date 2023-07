Ontzettend storend vond ik het altijd dat Kamerleden die voortijds vertrekken meer afscheid krijgen (…) dan de Kamerleden die keurig hun termijn uitdienen.

Met deze woorden begon Renske Leijten haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer, voorgelezen door de Kamervoorzitter.

Eigenwijs als ze is, vervolgde ze : “Maar nu het voor mij dan toch zo is, ga ik het ervan nemen. Gaat u er maar even voor zitten.” De tekst van de hele afscheidsbrief van Renske Leijten, na te lezen in het verslag van de plenaire vergadering van 4 juli 2023.

De navolgende speech van de Kamervoorzitter is hier te lezen. En toen…

Zo doe je dat. Een ovatie voltrek je niet zittend op je krent. Een echte ovatie wordt staande gehouden.

Een staande ovatie van collega Kamerleden wordt niet gauw gegeven. De meeste vertrekkende Kamerleden krijgen wat geroffel op de bankjes. Enkelen mogen een applaus in ontvangst nemen. Zoals SGP’er Elbert Dijkgraaf overkwam bij zijn afscheid op 10 april 2018.

Zo nu en dan verheffen de Kamerleden zich voor de staande ovatie. Dat eerbetoon viel Erica Terpstra (VVD) ten deel in 2003 (bijna 26 jaar Kamerlidmaatschap) . In 2010 kreeg Bas van der Vies (SGP) een minutenlange staande ovatie (29 jaar Kamerlid). Bij dezelfde gelegenheid was de hulde voor Jan Marijnissen (SP – 16 jaar Kamerlid) was ietsjes korter.

Een staande ovatie is één ding, een unaniem uitvoering van dat eerbetoon is wat anders. In 2016 nam Diederik Samson afscheid van het parlementaire werk (15 jaar Kamerlid) . De SP, de PVV en de Partij voor de Dieren klapten wel, maar bleven zitten.

U heeft u al opgemerkt dat rechtse politici de volhouders zijn? Dat is al jaren zo. Vermoedelijk is deze top 5 van langstzittende Tweede Kamerleden (door collega Steeph in 2011 gespot) nog steeds geldig:

1) L.F. Duymaer van Twist (ARP): 44,5 jaar, 1901-1946

2) H.W. Tilanus (CHU): 40,9 jaar, 1922-1963

3) Th. M. Ketelaar (VDB): 38,8 jaar, 1897-1936

4) H. Goeman Borgesius (Liberale Unie): 38,4 jaar, 1877-1917

5) F. Lieftinck (Liberale Unie): 37,8 jaar, 1879-1917

Na het vertrek van Renske Leijten (17 jaar Kamerlidmaatschap) wordt de top 5 van de huidige Tweede Kamer bemand door Kees van der Staaij (SGP) die met 25,25 jaar het langstzittende Kamerlid. Op de tweede plaats gevolgd door Geert Wilders (PVV) 24,7 jaar en op 3 Pieter Omtzigt (partijloos) 19,4 jaar.

De gedeelde vijfde plaats is voor de PVV’ers Martin Bosma, Tony van Dijck, Dion Graus en Raymond de Roon, die elk 16,6 jaar in de Kamer zitten.

In dit licht bezien is het vertrek van Renske Leijten extra te betreuren. Weer minder parlementaire ervaring ter linkerzijde. Maar het vertrek is wel te begrijpen. Het bestrijden van een stijfkoppig conservatisme, aangevoerd door een quasi-vergeetachtige, leugenachtige minister-president gaat niemand in de koude kleren zitten.

We gaan staan. Renske, bedankt.