Ruttes stille meerderheid

COLUMN - Wij probeerden in 2018 de zwijgende meerderheid op te sporen, maar het was een vergeefse zoektocht. Op de laatste persconferentie na de ministerraad liet Rutte weten die meerderheid nu gevonden te hebben. Met betrekking tot de agressie jegens hulpverleners tijdens jaarwisseling, zei hij:

En ik denk dat daarmee de normen van wat wij met zijn allen in dit land maatschappelijk aanvaardbaar vinden, of in ieder geval de grote zwijgende meerderheid in dit land maatschappelijk aanvaardbaar vindt, dat die normen opnieuw zijn overschreden bij de laatste jaarwisseling.

Wat die zwijgende meerderheid nu exact ervan vindt en welke normen die groep er precies op na houdt zal onbekend blijven (typisch kenmerk voor een stille club), maar het is treurig dat hulpverleners zo weinig merkbare steun van de burgers krijgen.

Dat wil zeggen: als we kijken naar de magere resultaten van een aantal petities over dit onderwerp (cijfers per 12 januari, 11:26 uur; kalenderdata geven datum van sluiting aan).

7 december 2019: Blijf van onze hulpverleners af – 24 ondertekeningen

5 december 2019: Hogere straffen bij aanvallen van hulpverleners – 44 ondertekeningen

Ook eerder bleken maar weinig mensen bereid petities tot steun voor hulpverleners te ondertekenen.

9 december 2016 (ingetrokken): Betere CAO voor hulpverleners – 8 ondertekeningen

29 november 2016: Stop agressie tegen hulpverleners – 1.076 ondertekeningen

31 december 2011 (ingetrokken): Meer veiligheid voor dienstverleners – 713 ondertekeningen

Misschien denkt een meerderheid dat een landelijk vuurwerkverbod ook positief kan uitpakken voor de hulpverleners? Rutte deelde mee dat het kabinet de komende weken gaat bestuderen hoe zo’n verbod er uit kan zien. Hij wil rekening houden met:

(…) heel veel mensen in dit land, (…) overgrote meerderheid, die naar buiten gaan, die wat vuurwerk afsteken, de volgende dag de rotzooi opruimen en erg hechten aan die traditie.

Is die “overgrote meerderheid” de ‘stille meerderheid”? Het deel dat vuurwerk afsteekt in ieder geval niet. Ook de ondertekenaars niet van de diverse petities tegen een vuurwerkverbod, hoewel die vooralsnog in de minderheid zijn ten opzichte van de mensen die voor een vuurwerkverbod zijn.

Meer dan 650.000 mensen hebben zich al uitgesproken voor een verbod op consumentenvuurwerk. Een groot deel via een petitie, een ander deel door Het Nationaal Vuurwerkmanifest ter ondertekenen.

Een overzicht van petities voor en tegen een vuurwerkverbod (ook hier: cijfers per 12 januari, 11:26 uur; kalenderdata geven datum van sluiting aan).

27 januari 2020: Voor Vuurwerkverbod 446.320 ondertekeningen

1 april 2020: Stop met consumentenvuurwerk – 87 ondertekeningen

1 april 2020: Drones-show in plaats van vuurwerkshow in 2020/2021 – 19 ondertekeningen

7 april 2020: Anti-knalvuurwerk – 27 ondertekeningen

8 april 2020: Vuurwerk enkel op speciale plekken vanaf 2021, de middenweg – 2 ondertekeningen

5 januari 2020: behoud f2 knalvuurwerk, single shots en vuurpijlen – 790 ondertekeningen

30 januari 2020: Vuurwerk moet blijven – 2 ondertekeningen

13 januari 2020: Vuurwerk: behoud de traditie – 69 ondertekeningen

1 april 2020: Voor behoud vuurwerk – 85 ondertekeningen

3 april 2020: Behoud de vuurwerktraditie – 61 ondertekeningen

3 april 2020: Tegen vuurwerkverbod Nederland – 23 ondertekeningen

3 april 2020: Tegen vuurwerkverbod – 4 ondertekeningen

3 april 2020: Geen verbod op consumenten-siervuurwerk – 8 ondertekeningen

3 april 2020: Behoud vuurwerk tijdens oud & nieuw en handhaaf op illegaal vuurwerk – 7 ondertekeningen

4 april 2020: Anti-vuurwerkverbod – 11 ondertekeningen

9 april 2020: Tegen een algeheel vuurwerkverbod – 3 ondertekeningen

26 juni 2020: Geef me mijn knalvuurwerk terug, knalvuurwerk moet blijven – 7 ondertekeningen

4 augustus 2020: Stop het (mogelijke) vuurwerkverbod, meer controle op illegaal vuurwerk – 8 ondertekeningen

3 september 2020: Geen vuurwerkverbod – 369 ondertekeningen

30 december 2020: Tegen een vuurwerkverbod – 4.941 ondertekeningen

U ziet het: er zijn meer petities voor (enige vorm van) behoud van consumentenvuurwerk. Maar het aantal ondertekenaars daarvan is slechts een fractie van het aantal ondertekenaars voor een vuurwerkverbod. Stel dat de aantallen staan voor unieke ondertekenaars dan is 99,69% voor een vuurwerkverbod en is 0,32% daar tegen.

Zetten we het aantal ondertekenaars af tegen het aantal kiesgerechtigden of de totale bevolking, dan zou te zien zijn hoe groot de stille meerderheid is, die zich (nog?) niet kenbaar heeft gemaakt over een vuurwerkverbod:

4,19% van het aantal kiesgerechtigden is voor een verbod, 0,01% is tegen.

0,58% van de totale bevolking is voor een verbod, 0,002% is tegen.

Maar waar haalt Rutte nu het bewijs vandaan wat “de grote zwijgende meerderheid in dit land maatschappelijk aanvaardbaar vind” en dat zelfs “een overgrote meerderheid erg hecht aan de vuurwerktraditie“?