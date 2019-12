Ruttes 2019-lijstje

COLUMN - Het blijft om meerdere redenen, waarvan vermaak er zeker één is, aardig om de letterlijke tekst van de persconferentie na de ministerraad tot u te nemen. De laatste voor het kerstreces was ook de moeite waard.

Natuurlijk, enige treurnis om het verlies van collega Snel, zullen hem enorm missen, en ja, nu de Hoge Raad heeft bevestigd dat er vlot klimaatmaatregelen moeten komen, komen ze er ook, nee, kan niet zeggen welke, het doel is dat doel te halen, omdat de rechter dat zegt, dat wil zeggen we doen ons uiterste best, ik zeg u, stap voor stap, en ach, ik herhaal me een beetje, maar iedere partij in het pensioenakkoord mag vervolgens op onderdelen daarvan van alles vinden en het is niet handig is dat ik daar dan steeds op reageer.

Waarschijnlijk van arremoede besloot een van de journalisten het gesprek dan maar wat te verluchtigen met de 2019 jaarvraag:



U begon uw verhaal met een soort eindejaarboodschap. Ik dacht: dat biedt mij goed de gelegenheid om u te vragen, heel open: wat is er nou dit jaar gebeurd, wat is nou het belangrijkste, wat blijft u onthouden van dit jaar wat u over 10 jaar nog mensen vertelt. Van nou, dat was nou eens 2019.

Waarop Rutte de aanslag in Utrecht, de moord op advocaat Derk Wiersum noemt.

De journalist valt bijna van zijn stoel:

Het verrast mij een beetje dat u twee dingen noemt, gewoon nieuwsgebeurtenissen, dingen die in het land zijn gebeurt en niet dingen die u politiek heeft gedaan.

Nou ja, legt Rutte uit, zulke gebeurtenissen hebben ook politieke gevolgen. Geweldig zoals die Grappenhaus er op heeft gereageerd en “Derk Wiersum heeft natuurlijk geleid tot nadere afspraken in de politiek over de aanpak van ondermijning“.

Ziet u het voor u: Rutte die in 2029 ergens op een spreekbeurt of bij een vriendenborrel opschept dat hij in 2019 toch mooi zijn strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad op de kaart heeft gezet. Waarop een bijdehandje met een ijzersterk geheugen zegt: ja, da’s waar ook, waardoor je toen geen tijd had om kruimeldieven en klimaatboeven te vangen.