Closing Time | A Rainy Night in Soho

Vanmiddag werd bekend dat de Ierse folkpunkzanger Shane MacGowan is overleden. De frontman van The Pogues is 65 jaar geworden.

Ik herinner me nog een optreden van MacGowan en band in Boedapest, zo’n twintig jaar geleden. Hongarije zou gaan toetreden tot de Europese Unie en ter ere daarvan waren allerlei folkbands uitgenodigd, waaronder The Pogues.

MacGowan deed zijn reputatie als drankorgel eer aan: de beste man stond strontlazarus op het podium. In plaats van teksten leken er oerklanken uit zijn lichaam te komen.

Het was al met al een abominabel optreden. Gek genoeg leek de reputatie van dronkelap MacGowan’s carrière niet te deren. Het droeg eerder bij aan de mythe rond de zanger.