Quote du Jour | Voetballen op een kerkhof

Vandaag is het nieuws naar buiten gebracht dat de agrarische actiegroepen Agractie en Belangen Agrarysk Fryslan (recent afgescheiden van Farmers Defence Force ) op 24 december dreigbrieven hebben ontvangen van Meat the Victims (MTV), Extinction Rebellion (ER), Extinction Movement (EM) en Dierenbevrijdingsfront (DBF). Of dat werkelijk ook zo is? In ieder geval heeft Belangen Agrarysk Fryslan aangifte bij de politie gedaan. Een journalist van Omroep Fryslân sprak behalve de woordvoerder van Belangen Agrarysk Fryslan, ook die van Farmers Defence Force. Ook deze actiegroep heeft de dreigbrief ontvangen, maar wil geen aangifte doen. De brief besluit met een viertal afkortingen, die volgens Omroep Brabant voor de hierboven genoemde actiegroepen staan. EM is dan wel een extra korte afkorting omdat waarschijnlijk VHEM (Voluntary Human Extinction Movement) wordt bedoeld, een club die zegt dat dieren- en plantensoorten gered kunnen worden als andere soorten (i.c. de mens) minder domineren. Hoewel die afkortingen inderdaad zouden kunnen staan voor genoemde bewegingen, is het nog maar de vraag is deze groepen ok echt achter deze brief zitten. Meat the Victims heeft inmiddels ontkend ook maar iets met deze brief te maken te hebben.