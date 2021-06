Quote du Jour | Vasthouden aan elke euro

Belangrijk voor komend jaar wordt solidariteit en samenhang: ondernemers én werknemers zitten in zelfde schuitje qua onzekerheid. Hoe meer we rekening met elkaar houden, inschikken en elkaar wat gunnen,hoe minder schade er ontstaat. Vasthouden aan elke euro is recept voor ellende

Met de wetenschap van nu zou Sywert van Lienden deze tweet waarschijnlijk niet hebben gepost. Maar waarom moet er nog meer gebashed worden op Sywert? Wel, o.a. hierom:

Wij vangen niets, en een accountant houdt daar toezicht op. — Sywert van Lienden (@Sywert) May 19, 2020

Of deze van recenter datum:

Ja, ken zeker de bedragen. PCR is max €25-30 kostprijs. Er zijn heel wat partijen heel erg rijk geworden van dit verhaal. Corona is helaas ook een industrie geworden. — Sywert van Lienden (@Sywert) May 2, 2021

En deze uit hetzelfde draadje:

De overheid heeft er bewust voor gekozen deze opdracht buiten de Rijksoverheid te plaatsen, en daarmee de WOB, aanbestedingsregels, inkoopvoorwaarden Rijk etc. Daarnaast heeft het een de facto publiek vergoed monopolie geschapen, door te werken met één partij. — Sywert van Lienden (@Sywert) May 2, 2021

Is het dan erg dat Sywert van Liende geld heeft verdiend aan die mondkapjesdeal? Niet persé. Wat wel erg is, is dat hij de goegemeente heeft voorgelogen dat hij het allemaal om niet zou doen. Of dat hij journalisten die de ware aard van zijn deal met VWS onthulden zwart maakt. Of dat hij een belastingconstructie optuigd om het verdiende geld aan het zicht te onttrekken. Hij verdient het dus om met pek en veren te worden behandeld.

Afijn, we zijn benieuwd welk goed doel binnenkort ettelijke miljoenen van Sywert en zijn kornuiten mag ontvangen. Want ja, vasthouden aan elke euro is een recept voor ellende.