Quote du Jour | Onze Arie

Afgelopen donderdag sprak Eric van ’t Zelfde de stakende leraren toe. Hij sloot zijn toespraak af met een gebed:

Onze Arie,

Onze Arie die afwezig zijt,

Uw naam wordt gemist,

Uw tekorten komen,

De teloorgang zal geschiede,

Gelijk in alle scholen.

Geef ons heden fatsoenlijk onderwijs,

En vergeef ons de vermoeidheid in onze teams,

Gelijk wij u uw afwezigheid vergeven,

Leid ons niet in constante verzoeking,

Maar verlos ons van de tekorten,

Want van u is het onderwijs

en de schade tot in de Eeuwigheid.

In naam van de lesloze leerlingen; in naam van de 604.000 kinderen onder de armoedegrens, en in naam van de verdere vervreemding,

Amen.