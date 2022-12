Quote du Jour | Never Mind

Minister Conny Helder van Sport, reisde namens Nederland af naar Qatar om daar het FiFa WK Voetbaltoernooi bij te wonen en, hopelijk, wat te lobbyen over gas en olie, en wat issues ter tafel te brengen: mensenrechten, de werkomstandigheden van de migrantwerkers en om het Onelove regenboog speldje te dragen. Ze sprak met de Qatarese minister van arbeid, Dr. Ali bin Samikh Al Marri, en met Soltan bin Saad Al-Muraikhi, minister van staat voor Buitenlandse Zaken. Met hem sprak ze over mensenrechten en energie.

Conny Helder droeg tijdens haar verblijf in Qatar een Onelove regenboogspeldje, diplomatiek verscholen onder haar sjawl.

Haar gezelschap op de tribune tijdens de wedstrijd Nederland – Qatar (2-0) was de Qatarese minister van justitie, die wel duidelijk zichtbaar een pro-Palestijnse armband droeg.

-Nou, interessant en belangrijk allemaal natuurlijk. Maar hoe zit dat met die sjawl die zij droeg op de tribune?

Uh ja, dat was een pijnlijke vergissing, zij droeg een sjawl met daarop de tekst: Never Mind. Losjes vertaald: Kan mij ’t schelen, boeie.

-Ah, Conny Helder deed een Melanie Trumpje.

?

-Melanie Trump, die bezocht destijds een detentiecentrum voor minderjarige immigranten, bij de grens tussen Texas en Mexico en daar bij droeg ze een jas met op de rug heel groot de tekst: I really don’t care, do u?

Hahahaha, wat een mispeer.

-En de persvoorlichters destijds al redderend van: het is maar een jas, het is geen statement, waarschijnlijk weet ze zelf niet eens wat erop staat, het is geen boodschap, het is maar een jas, djiezus.

Een niet geautoriseerde ingewijde heeft flarden opgevangen van het gesprek dat Conny Helder en de Qatarese minister van justitie op de tribune hadden.

‘Die sjawl? Ja, sorry. Ik had ‘m uitgezocht op kleur. Ik had nog de keuze tussen een das met ‘Normaal’ erop, en een rode met Unox, en een geelblauwe van Zeeman.’

‘Het is wel steeds een PSV’r die Nederland er doorheen moet slepen.’

‘Die Blind speelt alsof hij een kater heeft’.

‘Kan die Klaasen niet gewisseld worden?’

‘Nee, Nederland spaart zich voor de achtste finale zaterdag.’

‘Ja, met 2-0 winnen van Qatar, dat is eigenlijk verliezen.’

‘Als je de keus hebt tussen Vincent Jansen en Xavi Simons, dan wist ik het wel.’

‘Zou die Matthijs van Nieuwkerk van jullie, geschikt zijn als bondscoach?’

‘Marokko neemt de Wereldbeker mee naar huis – maar wie wint, geen idee.’

‘Dan heeft Qatar, ondanks alle investeringen, uiteindelijk toch maar 0 punten, maar goed gespeeld.’

‘Sjawltje ruilen?’

‘Ja, een kopje thee doen?’

‘Proost, op de gasdeal en de mensenrechten.’

‘Never Mind.’