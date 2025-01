Quote du Jour | Make Germany Great Again

Elon Musk heeft via een videoverbinding leden van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) toegesproken bij het begin van de verkiezingscampagne. De man die bij de inauguratie van Trump de Hitlergroet bracht zei onder meer:

“Ik denk dat er eerlijk gezegd te veel aandacht is voor schuld uit het verleden en dat we dat achter ons moeten laten. Kinderen moeten niet schuldig zijn aan de zonden van hun ouders of zelfs hun overgrootouders.”