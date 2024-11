Quote du Jour | Het meest onderbelichte onderwerp van de verkiezingsrace

Er bestaat een serieuze kans dat Kamala Harris bijvoorbeeld het presidentschap wint, maar de facto een ‘lame duck’ president wordt. Want een Republikeins congres kan al haar plannen de facto tegenhouden. Zo groot is de macht van een president immers ook weer niet.

Volgens Amerika-kenner Kirsten Verdel zou ook een eventuele winst van Kamala Harris wel eens op een Pyrrusoverwinning kunnen uitlopen. Er wordt 5 november namelijk niet enkel gestemd over wie er de komende vier jaar President wordt, maar ook wie de Verenigde Staten de komende twee jaar mogen vertegenwoordigen in het Huis van Afgevaardigden: uit 435 kiesdistricten zal een afgevaardigde worden gekozen. Daarnaast zijn ook 33 van de honderd Senaatszetels verkiesbaar.

Op tal van plaatsen is dat een gelopen race, maar op een aantal plaatsen spant het erom wie er naar Washington mag. Mochten de Republikeinen er in slagen de meerderheid te verkrijgen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, dan kunnen ze alle initiatieven vanuit het Witte Huis blokkeren.

De strijd om het Congres is daarmee volgens Verdel ‘het meest onderbelichte maar bijna belangrijkste onderwerp van deze hele verkiezingsrace’.