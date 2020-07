Quote du Jour | Gemeentefinanciën en ongehoorzame wethouders

Bleargh, SAAI, gemeentefinanciën boeien who cares? Nou ja, tot het zwembad dichtgaat, of de bibliotheek, of de WOZ-belasting of parkeertarieven stijgen natuurlijk. Maar dat soort zaken lijkt onvermijdelijk in veel gemeenten, want het water klots gemeenten al jaren over de kruin en er komen steeds minder belletjes naar boven. Een aantal wethouders is het helemaal zat:

Rosier en Groeneveld hopen dat er donderdag, als de Kamer met Ollongren debatteert over de gemeentelijke financiën, beweging komt. ‘Als er dan niets gebeurt, vind ik dat de VNG, onze koepel, alle gesprekken met het rijk moet stopzetten’, aldus Rosier. ‘Daarnaast zouden alle gemeenten een niet-sluitende begroting moeten inleveren, zodat er 355 gemeenten onder financieel toezicht komen te staan’, stelt Groeneveld.

Dit is best bijzonder, want gemeenten zijn verplicht om een sluitende begroting te hebben, en wethouders, nou ja, de naam zegt het al een beetje. Maar dat de situatie in veel gemeenten onhoudbaar is, is ook duidelijk: