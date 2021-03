Quote du Jour | Geen geld voor gemeenten

QUOTE - Nope. Ook na de verkiezingen hebben de in financiële malaise verkerende gemeenten van Nederland weinig tot niets van het Rijk te verwachten. Het Rijk dat onder Rutte allerlei taken over de schutting heeft gekieperd, zonder de benodigde financiën. Uit recent onderzoek bleek dat alleen al op Jeugd gemeenten zo’n 1,7 miljard euro krijgen dan nodig om de taken uit te voeren. Gemeenten zijn dan ook ‘not amused’:

Uitermate fel is VVD-wethouder Ria Boere. ‘De landelijke partijen staan veel te ver weg van de werkelijkheid. Ze staan niet met de voeten in de klei. ‘Den Haag’ weet gewoon niet wat er bij gemeenten speelt’, fulmineert Boere. Onder meer haar gemeente diende op de laatste algemene ledenvergadering van de VNG van vorige maand een motie in waarin werd gepleit voor afschaffing van de opschalingskorting en het Wmo-abonnementstarief (of compensatie van het nadeel) en structureel 1,7 miljard euro extra voor de jeugdzorg. Die motie werd massaal aanvaard.

Ze niet dat we u niet gewaarschuwd hebben voor de gevolgen.