Quote du Jour | Extreemrechts en de dualistische verzorgingsstaat

Radicaal-rechtse partijen willen de verzorgingsstaat wel handhaven maar maken een moreel onderscheid tussen degenen die ‘het verdienen’ en degenen die ‘het niet verdienen’.

Juliana Chueri, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Lausanne keek naar het beleid van enkele extreemrechtse partijen die regeringsmacht kregen: in Denemarken, Zweden en Italië. Zij concludeert dat deze partijen niet een puur neoliberaal beleid voorstaan, maar herstel van de verzorgingsstaat nastreven voor een beperkte groep inwoners. ‘Wij verdedigen uw verzorgingsstaat door de migranten uit te sluiten van de voordelen’ (Deense Volkspartij). ‘U kunt kiezen tussen massa-emigratie en welvaart’ (Zweden Democraten),

Dit is volgens Chueri niet alleen maar campagnetaal om stemmen te trekken.

De suggestie dat de welvaartsverdelingsagenda van radicaal-rechtse populisten alleen maar marketing is, wordt echter steeds ongeloofwaardiger, omdat deze partijen de kwestie steeds prominenter in hun verkiezingsprogramma’s naar voren brengen. Door de opvatting aan te nemen dat de verzorgingsstaat geen echte zorg is voor radicaal-rechtse populistische partijen, en door ervoor te kiezen hun sociale beleidsstandpunten niet onder de loep te nemen, lopen we ook het risico de zeer reële invloed van deze partijen op de beleidsvorming over welvaartsverdelingskwesties uit het oog te verliezen.