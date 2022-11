Quote du Jour | Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

Met In ’t kleine cafe aan de haven, had hij een wereldhit.

De avondzon valt over straten en pleinen,

De gouden zon zakt in de stad.

En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,

Ze hebben de dag weer gehad.

De neonreclame die knipoogt langs ramen,

Het motregent zachtjes op straat.

De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat.

Daar in dat kleine cafe aan de haven,

Daar zijn de mensen gelijk en tevree.

Daar in dat kleine cafe aan de haven,

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.