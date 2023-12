Quote Du Jour | Bestendige vrede?

QUOTE - We do not believe that calling right now for a general and immediate ceasefire, hoping it somehow becomes permanent, is the way forward. It ignores why Israel is forced to defend itself: Hamas barbarically attacked Israel and still fires rockets to kill Israeli citizens every day. Hamas must lay down its arms.

David Cameron, sinds 13 november minister van Buitenlandse Zaken voor het Verenigd Koninkrijk en zijn Duitse evenknie Annalena Baerbock publiceerden gisteren een opiniestuk in The Sunday Times met hun gezamenlijke visie voor een duurzame vrede na de Gaza-oorlog.

Dat komt niet zo vaak voor, dat Buitenlandministers van twee staten gezamenlijk met een stuk in de krant gaan staan. Helaas schiet het opinieartikel vrijwel aan alle kanten tekort. Hamas is de grote boosdoener, en Israël is derhalve genoodzaakt zichzelf te verdedigen, aldus deze twee bewindslieden. En Hamas moet dus weg voordat er bestendige vrede kan komen.

Een duurzaam bestand zou nu enkel Hamas ten goede komen, menen Cameron en Baerbock. Het zou gewoon doorgaan met raketten afschieten. Het zou eindeloos kunnen onderhandelen over vrijlating van de gijzelaars. En het zou haar moordzuchtige ideologie niet laten varen.

Zo’n analyse mag in de wereld van de internationale politiek wellicht politiek correct zijn, maar het laat geheel buiten beschouwing dat Hamas enkel bestaat omdat Palestijnse Arabieren al sinds 1948 worden verdreven en sinds 1967 te kampen hebben met een vermorzelende militaire bezetting. Geen woord in het stuk over de terreur die het IDF al decennialang stelselmatig op de Palestijnen loslaat.

Geen woord ook over de barbaarse wijze waarop Israël deze oorlog voert. Geen woord over de woonwijken die ze platbombardeert. Geen woord over de ziekenhuizen, VN-scholen, medisch personeel en journalisten die ze tot doelwit maakt. Als Rusland zich zo gedraagt, spreken Westerse politici er terecht schande van. Nu blijft het bij omfloerste bezweringen:

Israel has the right to defend itself but, in doing so, it must abide by international humanitarian law. Israel will not win this war if its operations destroy the prospect of peaceful coexistence with Palestinians.

Uit de uitlatingen van tal van Israëlische bewindslieden, politici en opinieleiders is echter duidelijk dat het Israëlische establishment überhaupt niet gelooft in vreedzame coëxistentie met de Palestijnen, maar enkel in vrede door middel van militaire dominantie en verdrijving. En wie nuchter en zakelijk bekijkt hoe Israël deze oorlog voert, moet concluderen dat het niet gericht is tegen Hamas, maar tegen de burgerbevolking in Gaza: het is een verkapte etnische zuivering, waarbij het IDF niet kijkt op tienduizend burgerdoden meer of minder.

Door net te doen alsof Israël een normale, fatsoenlijke staat is die zich louter verdedigt tegen een stel bloeddorstige fanatici, slaan Cameron en Baerbock de plank dus faliekant mis. Veel meer dan doekjes voor het bloeden hebben ze dan ook niet te bieden.