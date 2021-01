Poetry du Jour | Nederland

Je nostalgie is oprecht, maar je rookworst is nep

Je boodschap is groen, maar aan je platform kleeft bloed

Je algoritme sadistisch, je vangnet een hoepel

Je bijstand gekort, terwijl optimisme een plicht is

Je plan radicaal, wanneer de camera draait

Je vaccinatiegraad hoog, als je managers telt

Je vrijheid een waakvlam, democratie polyester

En niemand die weet wat je ware gezicht is

Je geweten, verleden, opinies, experts

Je consultants, commissies, obsessies, je taal

Je vergeten kwitanties met het hele verhaal

En je schoorvoetende sorry, dat aan niemand gericht is

Je hoort ‘het begin van het einde’, denkt: einde

steeds vaker. Aan deze maskerade van nevenschade

met op de achtergrond het gerinkel van centen

Je bent een winkel, zegt men — die dicht is

Bij gebrek aan natuurijs ben je een schaatser die zwemt

Dus zwem je langzaam omhoog naar een boei, waar het licht is

En wee wat zich wreekt, je bent een burger die stemt

Het is bijna lente. Je bent moe, maar je bent er nog

Vraag niet hoe, maar je bent er