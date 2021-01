Over reageren – nieuwe features en oproep

Vroegâh, toen Sargasso alleen nog maar oud was in internetjaren, hadden we threaded comments. Het grote voordeel van reacties op reacties in ‘draadjes’ bij elkaar houden is dat het overzichtelijker is voor zowel de mensen die reageren, als voor de mensen die meelezen. Ook het feit dat je niet helemaal naar beneden hoefde te scrollen om een reactie te geven nam een drempel weg.

Maar die overzichtelijkheid had ook zijn beperkingen. Want als je zich ontwikkelende discussies probeerde te volgen, werd dat – zeker als er veel reacties waren – al snel onmogelijk. Want wat zijn nou de nieuwe reacties, en waar zijn ze nu precies terechtgekomen?

Uiteindelijk resulteerde dit erin dat we bewust weer terug zijn gegaan naar een platte reactiestructuur. Het effect was dramatisch, van het ene op het andere moment halveerde het aantal reacties. Dat herstelde zich daarna iets, maar het is nooit meer geworden wat het was.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe site stonden threaded comments daarom ook weer hoog op de wensenlijst, op voorwaarde dat we de inherente problemen ervan zoveel mogelijk konden voorkomen of oplossen. Dat heeft geresulteerd in onder andere een andere reactienummering, zodat je weet waarop je reageert. De lijnen aan de linkerkant helpen je om te zien hoe diep je in een reactiedraadje zit.

Verder zie je nu een puntje staan bij het aantal reacties van een stuk als er nieuwe reacties zijn sinds de laatste keer dat je het stuk bekeek. Daarnaast staat er een groen vlak met een ster aan de rechterkant van alle reacties die nieuw zijn sinds je laatste bezoek. In het café staan inmiddels de discussies met de meest recente reacties bovenaan, waar eerst de meest recent gestarte discussie bovenaan stond, onafhankelijk van de reacties eronder.

Hiermee hopen we – uiteindelijk – een best of both worlds te creëren. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Over vallen gesproken, de nieuwe reactienummering werkte in eerste instantie voor geen meter. Wie weet nog waar hij op reageert als hij 14.1.2.1.1.1.1.1.1 ziet staan? Daarom introduceren we vandaag weer een aantal experimentele nieuwe dingen.

We gooien de nummering om. We nummeren nog wel per discussie, maar de reacties erop krijgen opeenvolgende nummers. Dus niet meer 1.1, 1.2, 1.2.1 etc., maar 1.1, 1.2 .. 1.100, 2.1. Helaas maakt dat wel de @-jes van de afgelopen maand stuk.

Reactienavigatie. Het is vrij makkelijk om een discussie ‘de diepte’ in te volgen. Deze reacties volgen elkaar namelijk direct op. Daardoor is de volgende reactie op hetzelfde niveau vaak lastig te vinden. Daarom zijn er nu knoppen om van discussie naar discussie te springen, en binnen een discussie naar de volgende reactie op hetzelfde niveau.

Gaan deze dingen helpen? We hopen het, maar we weten het eigenlijk niet. Niet alles is misschien even duidelijk op het eerste gezicht, maar het zijn ook tools die vooral bedoeld zijn voor onze hardcore reaguurders, en daarvan mogen we wel wat verwachte toch? TOCH?

Dus hierbij ook meteen een oproep: hebben jullie nog ideeën om het reageren te verbeteren, met behoud van draadjes? En hoe zouden jullie er tegenover staan als we het concept van het café toepassen op alle discussies? Dat wil zeggen: ordenen op actieve discussiedraden in plaats van de chronologische volgorde van de eerste reactie in een draad aanhouden. Alle constructieve kritiek is welkom!