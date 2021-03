Ook het klimaat verliest de verkiezingen

Ja, we weten dat links heeft verloren. Maar hoe zit dat met het klimaat? Want in het algemeen is ‘klimaat’ een steeds belangrijkere rol gaan spelen, en niet alleen bij links. Inmiddels geeft bijna elke partij toe dat er een probleem is, hoewel ze sterk verschillen in hun gevoel van urgentie en de voorgestelde oplossingen. De linkse partijen zijn het groenst en D66 is duidelijk groener dan de VVD, waar ze denken dat we de klimaatdoelen wel gaan halen (wat volgens een doorberekening van hun plan niet zo is) en we rustig aan kunnen doen. De partijen ter rechterzijde van de VVD zetten liever in op klimaatadaptattie (JA21) of willen de klimaatwet intrekken (FvD).

Wat betekenen de verkiezingsuitslagen voor het klimaatbeleid en hoe er gestemd zal worden over klimaatmaatregelen in de Tweede Kamer? Voor politieke partijen geeft KiesKlimaat op basis van stemmingen in de Kamer elke partij een klimaatlabel. Wij vroegen ons af hoe de klimaatlabels vertegenwoordigd waren in de Tweede Kamer en hoe dat is veranderd met de nieuwe zetelverdeling. De winst van D66 zal goed zijn voor het klimaat (hoewel D66 slechts label C kreeg), maar de winst van rechtse partijen doet dat weer teniet. De groenste partijen zitten op links, maar juist daar vielen de klappen, behalve bij de Partij voor de Dieren en, zo lijkt het op dit moment, BIJ1. Dus helaas, de titel van dit stuk verklapte het natuurlijk al: ook het klimaat is deze verkiezingen grote verliezer.

Voor de verkiezingen kregen 73 zetels de klimaatlabels A+B+C (grijze balken). Dat was dus al geen meerderheid, en het aantal zetels met die labels is met de verkiezing van gisteren geslonken met 9 naar 64 zetels (gekleurde balken). Als we alleen kijken naar klimaatlabels A+B dan verliest het klimaat zelfs 13 zetels (van 46 naar 33).

Enige toelichting: het klimaatlabel is gebaseerd op stemmingsuitslagen van de afgelopen jaren in de Tweede Kamer, dus het label is niet bekend voor nieuwe partijen. Een van de makers van het klimaatlabel, Leo van Lierop, schat op Twitter in dat VOLT en BBB klimaatlabel D zouden krijgen. Hij verwijst daarvoor naar een beoordeling van verkiezingsprogramma’s door Reclame Fossielvrij. Afgaande op het verkiezingsprogramma geven we BIJ1 label A, want zij willen verregaande oplossingen, terwijl we JA21 label F kunnen geven aangezien ze voortkomen uit FvD, en hun splitsing lag niet aan hun klimaatstandpunten.