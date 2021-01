Online nieuwjaarsrecepties

De jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsrecepties gaan niet door. Niet op de traditionele wijze: de burgemeester ontvangt lokale ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en wat individuele burgers onder het genot van een nootje en een drankje.

Dat gaat dit jaar niet door, want u weet wel…. De lokale overheid kan het natuurlijk niet maken de lockdown te trotseren. Geen nieuwjaarstoespraken van burgermoeders- en vaders? Geen erepenningen, stadscomplimenten, vrijwilligersprijzen en de lokale ‘inwoner van het jaar’?

Dat soort eerbetoon kreeg vaak een plaats op de gemeentelijke nieuwjaarsrecepties. Zowel de recepties als de huldeblijken gaan dit jaar online.

In Oldebroek was men er op tijd bij en de burgemeester reikte de Oldebroeker Erepenning op 19 december al twee inwoners. Door de lokale omroep gefilmd en gisteren uitgezonden, als zijnde een ‘Anders dan anders’-nieuwjaarsreceptie.

De gemeente Eindhoven zendt vandaag een videoboodschap uit op haar de internetpagina en social media. De inhoud is nog verborgen gehouden, want “Eindhoven wil de inwoners graag verrassen, zegt een woordvoerder.”

Ook Leiden houdt van verrassingen. Op 4 januari kunnen inwoners deelnemen aan een online nieuwjaarsreceptie (wel vooraf registreren). Behalve de nieuwjaarstoespraak van de burgmeester en een interactief programma met wethouders en gasten, staat er een ‘verrassende afsluiting’ op het programma. Gokje? Dat wordt een van de Leidse jongeren die coronaproof lekker bezig zijn geweest.

Ook op 4 januari: in een livestream van de gemeente Urk wordt ook hier een gemeentelijke erepenning uitgereikt. Wie de gelukkige is wordt geheim gehouden tot 4 januari. Dikke kans dat de gelauwerde niet in de jongere leeftijdscategorieën valt. Maar die knalden al genoeg in het nieuws van de laatste weken.

Een ‘gemeentepluim’ en de Annie de Beaufortspeld (voor “diegene die zich langere tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied binnen Leusden verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente of personen”) worden op 4 januari uitgereikt in Leusden. Ook hier een online uitzending, waarvoor de burgemeester eerder de burgers ook al online had uitgenodigd.

De gemeente Noordoostpolder pakt de nieuwjaarsreceptie op 7 januari iets anders aan. Wel een online uitzending. Maar ‘in samenwerking met’ BV Noordoostpolder en LTO Noord, de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. Te zien via de website van BV Noordoostpolder. U begrijpt dat het hoogtepunt van de avond de uitreiking van de Ondernemersprijs 2020 zal zijn.

De gemeente Amersfoort zendt op 11 januari de Nieuwjaarstalkshow 2021 uit (dan hier te bekijken). Welja, een talkshow. Het format waarmee levende televisie al een tijdje is doodgeslagen.

Nog een tip voor alle gemeentelijke bestuurders: zorg dat bij alle inwoners op tijd een zakje nootjes en een flesje sap is bezorgd. Want online participeren op de nieuwjaarsreceptie is een prima oplossing, maar maak het receptiegevoel wat levendiger met een echt ‘hapje en een drankje’.

Wellicht organiseert u gemeente ook een verrassende nieuwjaarsreceptie? Meldt het hier. We zij ook benieuwd wie in uw gemeente bij de lokale ‘inwoner van het jaar’ is geworden.