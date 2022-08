Ongewenst vlagvertoon

OPINIE - De omgekeerde Nederlandse vlag die boeren en sympathisanten ophangen als protest tegen het stikstofbeleid wordt sinds vorige week niet overal meer gedoogd. Althans niet in de openbare ruimte, aan lantaarnpalen langs de weg en op viaducten. Verschillende gemeenten hebben de boeren opgeroepen de vlaggen weg te halen. De provincie Zuid-Holland meent dat er sprake is van bedreiging van de verkeersveiligheid. De actievoerders zijn het er niet mee eens. ‘De vlaggen hangen als landelijk vreedzaam protest in de openbare ruimte en die is van iedereen. Hier wordt de vrijheid van meningsuiting geschonden’, zeggen zij. ‘Ga net zo om met de ‘Nederland in Nood’-vlaggen als je omgaat met regenboogvlaggen.’ Een argument dat je kon verwachten bij dergelijke maatregelen.

De burgemeester van Oldenbroek heeft het geweten. Haar besluit om de vlaggen van lantaarnpalen en ander straatmeubilair te halen leidde tot bedreigingen in de trant van ‘dat ik mijzelf met een vlag aan een lantaarnpaal moest opknopen. Dat gaat best heel ver’, schrijft ze. Dat kun je wel zeggen, ja.

Dat een beperkte groep boeren (?) veel te ver gaat in hun protest is vorige week wel duidelijk geworden. Het blokkeren van snelwegen met mest, hooibalen, autobanden en andere rotzooi kan moeilijk meer als ‘vrijheid van meningsuiting’ worden goedgepraat. De bedreigingen aan het adres van degenen die de boel moesten opruimen zijn een uiting van bewuste ontregeling van de samenleving die in mijn ogen grenst aan terrorisme.

Maar die vlaggen?

Gekwetst

Gegeven het feit dat je in de openbare ruimte vrij bent om je te uiten mits je de wet niet overtreedt vraag ik me af waar de verbiedende overheid zich druk over maakt. De verkeersveiligheid is wel een erg ver gezocht argument. Men zou de actievoerders ook kunnen vragen de vlaggen goed vast te binden. Beschadiging van gemeentelijke eigendommen zou een argument kunnen zijn, maar erg sterk is dat ook niet. En van een wetsovertreding (belediging, discriminatie etc.) lijkt me hier geen sprake.

Natuurlijk kunnen inwoners van een gemeente waar veel vlaggen hangen zich daar aan ergeren als ze niets op hebben met de boerenacties (heb ik ook niet trouwens). Maar dat sommigen zich gekwetst voelen vind ik eerlijk gezegd nogal overdreven. Dan kan ik me als republikein ook wel gekwetst voelen op Koningsdag. En hoe zullen mensen die de pest hebben aan voetbal zich straks voelen als tijdens het wereldkampioenschap hun straat wekenlang weer volledig in het oranje wordt gezet?

Daarbij komt dat het verbod van de overheid op de omgekeerde vlaggen koren op de molen is van de staatsvijandige elementen in de kringen van radicale boeren. Weer een argument om de bevolking op te jutten tegen bestuurders, politiek, de linkse stedelijke elite enz. En weer een bijdrage aan de verspreiding van het antidemocratische trumpisme.