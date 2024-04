Ondergrondse ecologie in de knel

COLUMN - Het is al een hele drukte boven de grond, maar heeft u enig idee hoe druk het ondergronds is? Het krioelt er van glasvezelskabels, stroomkabels, gas- en waterleidingen, rioolbuizen, stadsverwarmingsbuizen en metrolijnen.

Dat er nog een enkele buis bovengronds te zien is, mag enige verbazing wekken want we hebben ook nog een buisleidingenstraat. En daar is meer behoefte aan.

“Meer dan de helft van al het transport in Nederland verloopt via buisleidingen, een percentage dat zal stijgen door de energietransitie, grondstoffentransitie en de druk op andere modaliteiten” (bron). Dus mogen Tweede Kamer en het komende kabinet zich buigen over het beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem.

Reken er maar wel op dat ook de behoefte aan ondergrondse afvaltransportsystemen zal toenemen, naar voorbeeld van Almere, Arnhem, Amsterdam en Schiedam.

De ruimte onder onze voeten wordt steeds benauwder. Verdrongen door auto-, fiets-, trein- en tramtunnels. En gek eigenlijk dat je ze nog bovengronds ziet, maar parkeergarages bestaan ook in ondergronds format.

Of dat niet genoeg is lopen er onderzoeken naar de mogelijkheden om hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen (Veenendaal, Zuid-Beveland en Apeldoorn). Daar moeten ze dan snel mee zijn want de nog beschikbare ondergrondse ruimte kan zomaar ingenomen zijn door opslag en transport van CO2, het verbergen van kernafval en opslag van water voor later gebruik (Texel en Hoorn).

Het is vreemd dat er weinig initiatieven zijn die al die ondergrondse ruimtelijke ordening ondergraven. Want het is misschien niet zichtbaar, maar de ondergrondse ecologie komt behoorlijk in het gedrang. En hoor je ook maar iemand pleiten voor ondergrondse natuurreservaten? Ter bescherming van kevers, mieren, wormen, duizendpoten, roofmijten, wormhagedissen, mollen en muizen?

Nou ja, er is een Europese wet ‘inzake bodemmonitoring’ die er toe moet leiden dat we in 2050 op gezonde bodems leven. Dat gaat vooral over terugdringen van bodemvervuiling. Maar ik ben nog nergens iets tegengekomen over schadelijke effecten van de hedendaagse en toekomstige ondergrondse ruimtelijke ordening en wat daar dan tegen te doen valt.

Mocht u er wel meer over weten, schrijf er dan over in de reacties.