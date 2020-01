Nieuwe Spaanse regering een gedurfd experiment

ELDERS - Spanje heeft na twee verkiezingen weer een nieuwe regering.

Wat Pedro Sanchez afgelopen zomer na moeizame onderhandelingen uiteindelijk niet voor elkaar kreeg was nu in recordtijd gepiept: een coalitie van zijn Spaanse sociaaldemocratische PSOE met de linkse alternatieven van Podemos. Omdat deze partijen in het parlement samen nog niet genoeg stemmen hebben voor een meerderheid was de goedkeuring voor de coalitie afhankelijk van een aantal kleinere, regionale partijen. Dinsdag behaalde de coalitie een meerderheid van slechts twee stemmen bij achttien onthoudingen, waaronder de stemmen van de linkse Catalaanse ERC. Erg stabiel kun je het niet noemen. Maar ook om een aantal andere redenen kan deze regering als een gedurfd experiment beschouwd worden.

Sinds het herstel van de democratie eind jaren zeventig kende Spanje nog nooit een coalitieregering. De Sociaaldemocraten en Conservatieven van de Partido Popular (PP) wisselenden elkaar af in regeringen die op een meerderheid in het parlement konden rekenen. Er is dus geen ervaring in het overeind houden van een coalitie. Daarbij komt nog dat de Sanchez het zal moeten rooien met een partij die is voortgekomen uit een opstandige beweging die juist een radicaal einde wilde maken aan alle ‘oude politiek’, inclusief de PSOE. Het mislukken van de onderhandelingen in september j.l lag dus meer voor de hand dan de overeenkomst die direct na de verkiezingen in november tussen de twee partijen werd gesloten. Sanchez en de voorman van Podemos, Pablo Iglesias, hebben kennelijk geleerd van hun aanvaringen deze zomer en, gegeven de winst van rechts bij de verkiezingen, eieren voor hun geld gekozen.

Bij alles wat er op het bordje van de nieuwe Spaanse regering ligt zal nog moeten blijken hoe lang hun verbond stand kan houden.

Partners

Behalve dat de PSOE en Podemos aan elkaar zullen moeten wennen als regeringspartner zit er in de nieuwe ministersploeg nog een ander uniek stel. Naast vice-premier Pablo Iglesias neemt ook zijn partner Irene Montero Gil (foto), als de nieuwe minister voor gelijke behandeling, plaats aan de regeringstafel. Kennelijk kan dat in Spanje. En kennelijk heeft Podemos geen moeite met het risico op integriteitsschendingen. Het is ook wel lastig voor de partij. Iglesias kan als partijleider moeilijk gepasseerd worden. Maar Montero ook niet. Spanje kent sinds enkele jaren een sterke feministische beweging waar Podemos een belangrijk deel van de stemmen haalt. Waarschijnlijk zouden veel feministen het de partij kwalijk hebben genomen als Irene voor Pablo had moeten wijken.

Links program

Enkele opvallende punten in het programma van de nieuwe regeringscoalitie zijn de afschaffing van een arbeidswet van de regering-Rajoy (PP) uit 2012 die de lonen drukte en ontslag van werknemers makkelijker maakte en de vervanging van de wet op de sociale veiligheid die demonstratievrijheid ernstig aantastte. Een nieuwe anti-corruptiewet moet bescherming bieden aan klokkenluiders. Het aantal politieambtenaren voor de opsporing van corruptie wordt verhoogd. De legalisering van euthanasie zal nog heel wat voeten in aarde hebben door het felle verzet vanuit conservatieve kringen die gesteund worden door de nog altijd machtige katholieke kerk.

Op economisch gebied beloven de twee coalitiepartijen verder een belastinghervorming die van de rijken en van de grote bedrijven hogere bijdragen zal vergen ten gunste van lagerbetaalden en het midden- en kleinbedrijf. Ook het minimumloon gaat omhoog. Zowel voor onderwijs als voor zorg wordt meer geld uitgetrokken. Maar heel concreet wordt het programma van de coalitie niet. Zo is voor de aanpak van klimaatverandering als doel gesteld dat in 2050 alle energie opgewekt moet worden uit duurzame bronnen.

Catalonië

Ook voor de oplossing van het conflict tussen de centrale regering en de onafhankelijkheidsbeweging in de deelstaat Catalonië biedt het programma van de nieuwe regering geen concrete maatregelen. Nieuw is wel het principe dat gezocht wordt naar een politieke oplossing in plaats van de voornamelijk juridische aanpak van de regering-Rajoy. In ruil voor gedoogsteun heeft de ERC gedaan gekregen dat er een onderhandelingsplatform komt tussen de centrale regering en de regering van Catalonië. Over de uitkomst van de onderhandeling kan een volksraadpleging worden gehouden.

De PP en de andere oppositiepartijen, Cuidadanos en de extreemrechtse Vox, hebben al verontwaardigd gereageerd op deze ‘knieval’ voor de separatisten. Zij zullen zeker op alle mogelijke manieren proberen te voorkomen dat er een verandering komt in het centralistische Spaanse staatsbestel. De nieuwe regering heeft voor constitutionele veranderingen ook de steun van de oppositie nodig. Daarbij komt dat de rechterlijke macht in Spanje nog steeds in handen is van conservatieven die via de juridische weg allerlei vernieuwingen kunnen ophouden of tegenhouden.

Junqueras

Een eerste hobbel voor de nieuwe regering in de relaties met Catalonië is de vrijlating van Oriol Junqueras waarover het Hoogerechtshof nog moet oordelen. De voormalige vice-premier van Catalonië is tot dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn aandeel in het onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. Hij is in mei gekozen als afgevaardigde naar het Europees Parlement, maar mag tot nu toe zijn zetel in Brussel/Straatsburg niet innemen. Onlangs heeft het Europese Hof bepaald dat de gekozen Catalaanse leden van het parlement niets in de weg gelegd mag worden om hun werk als afgevaardigde te doen. Twee andere Catalaanse separatisten die gekozen zijn als Europarlementslid, maar die Spanje al eerder waren ontvlucht, kunnen op basis van de uitspraak van het Hof hun zetel innemen. Junqueras is deze week gekozen als vice-voorzitter van de EFA-fractie, de groep merendeels regionale afgevaardigden die zich heeft aangesloten bij de Groenen.

[foto: Irene Montero, Wikipedia]