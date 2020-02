New Hampshire: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

ANALYSE - Nu Iowa achter de rug is, zijn de ogen gericht op New Hampshire. Daar waar Iowa als eerste staat de keuze velt tussen de kandidaten middels een ingewikkeld stemsysteem, vindt vandaag in New Hampshire de eerste primary plaats, waarbij de kiezers hun voorkeur gewoon via stembiljetten aangeven.

Dat is een niet onbelangrijk gegeven. In Iowa werd Pete Buttigieg door het merendeel van de media uitgeroepen tot winnaar, ook al had Sanders de meeste stemmen gekregen. De gecompliceerde manier waarop de uitslag in Iowa wordt geduid, had hier het grootste aandeel in.

Zoals verwacht, gaf de overwinning Buttigieg precies de media-aandacht die hij nodig had: de kandidaat schoot omhoog in de peilingen van New Hampshire. Daar staat hij tegenover Bernie Sanders, die tot voor kort de onbetwiste koploper was in de staat.

Tweestrijd?

Zoals de media wel vaker doen, werd de verkiezingsstrijd tot op zekere hoogte als tweestrijd geportretteerd: Bernie Sanders vs. Pete Buttigieg. Daar hebben deze twee kandidaten ook belang bij: bij een schijnbare tweestrijd zullen de stemmers immers langzaam wegtrekken bij de andere kandidaten.

Het zal nog wel even duren voordat het doek valt voor de andere kandidaten. Over een maand vindt Super Tuesday plaats, waarbij middels een stembusgang in 14 staten de uitkomst een stuk beter in zicht komt. Tussen nu en dan kan er nog een hele hoop gebeuren.

De anderen

Zo rekent vicepresident Joe Biden, na een pijnlijk slecht resultaat in Iowa, op de brede steun die hij geniet onder de zwarte bevolking in de Zuidelijke staten. Zijn opponenten presteren aanzienlijk zwakker bij dit electoraat.

Het is alleen onduidelijk hoe lang hij deze voorsprong behoudt. Met zijn leger van vrijwilligers klimt Sanders langzaam maar zeker daar in de peilingen. Tegelijkertijd weten multimiljardairs Bloomberg en Steyer daar met een bombardement van verkiezingsspotjes een plekje in de race te veroveren.

Ook voor Amy Klobuchar is het einde nog niet nabij. Zij deelde rake klappen uit aan Buttigieg tijdens het televisiedebat van afgelopen vrijdag. Door haar goede prestatie tijdens de debatten, eindigde ze op derde plek in twee toonaangevende peilingen. Hoewel een overwinning voor haar onwaarschijnlijk blijft, geniet ze genoeg steun en aandacht om in aanmerking te komen voor het vicepresidentschap.

Het vervolg

Hoewel New Hampshire een goede momentopname is voor de Democraten, is het verre van een geloofwaardige indicator. Zo zegevierde Hillary Clinton in 2008, maar wist Obama de uiteindelijke nominatie te winnen. Zo ook was de uitslag in 2016 allerminst voorspellend, daar Sanders in 2016 de staat met vlag en wimpel won. Een nederlaag in New Hampshire betekent dus niet het einde van een kandidatuur.

Een onverwachte teleurstelling voor Sanders in New Hampshire zal niet de nekslag zijn voor zijn campagne. Buttigieg, die op dit moment de grootste bedreiging vormt voor Sanders in New Hampshire, geniet de steun van bijna uitsluitend witte Amerikanen. Als dat aanhoudt, is een overwinning in de etnisch-diverse Democratische partij onhaalbaar. Sanders, daarentegen, heeft een relatief divers electoraat.

Wat van groter belang is, is het stempercentage. Of Sanders de eerste plek nipt haalt of niet, maakt voor de toekomst van zijn campagne niet bijster veel uit. In een verkiezing die gestreden wordt tussen vele kandidaten, is een Sanders overwinning met een derde van de stemmen daarentegen een verbluffend resultaat.

Vandaag is een goede kans om flink uit te blinken voor Super Tuesday, zowel voor Buttigieg en Sanders, als voor kandidaten als Warren en Klobuchar, die na Iowa een beetje in de vergetelheid raakte verstrikt. New Hampshire is geenszins het laatste level, maar geeft de kandidaten wel een nieuwe ronde, en nieuwe kansen.