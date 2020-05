My hometown

Sargasso’s kunstgalerie geeft ruimte aan kunstbloggers. Elke eerste zondag van de maand een bijdrage van Krina van der Drift van Kunstdwalingen.

Blijf gezond, blijf thuis; dat is het motto van deze dagen, vanwege het coronavirus. Even geen mooie tentoonstellingen dus waarover ik iets zou kunnen vertellen. Een goede reden om eens in je eigen omgeving kunst te kijken of nog eens nader te bekijken. In mijn eigen hometown (Racoon schreef er zelfs een liedje over, want het is ook hun hometown), het Zeeuwse stadje Goes, is genoeg te zien!

In 2015 organiseerde De Culturele Raad Goes het evenement “Mural Goes”. Tijdens een tiendaags festival zijn tien muren omgetoverd tot kunstwerken. Inmiddels zijn sommige weer verdwenen, omdat een pand soms gesloopt moest worden, maar er komen er regelmatig ook weer een paar bij. De duif die je bovenaan ziet is van Stephan Thelen, een plaatselijke kunstenaar die werkt onder het pseudoniem Super A. Hij maakte een duif op een afbraakpand en dit werk werd in 2012 uitgeroepen tot mooiste illegale kunstwerk van Nederland. Het pand brandde af, maar inmiddels heeft hij deze 32 meter hoge duif gemaakt die boven Goes uittorent.





Bovenstaande foto is werk van de wereldberoemde Hendrik Beikirch uit Duitsland. Hij schildert altijd dit soort gigantische portretten in zwart wit. Ongelooflijk mooi en knap vind ik dit. Het werd van boven naar beneden, heel systematisch, op de zijmuur van dit flatgebouw gezet. Het leuke van deze kunstvorm is dat je gewoon even kunt gaan kijken als ze bezig zijn en zo een inkijkje krijgt in de manier van werken. Op de volgende foto zie je een mural die er pas vorig jaar is bijgekomen, maar wat een aanwinst….

Telmo Miel bestaat uit het Nederlandse creatieve duo Telmo Pieper en Miel Krutzmann, die elkaar op de kunstacademie ontmoetten en sindsdien samenwerken. Prachtige, felle kleuren en een mooi portret fleuren deze buurt op! Inmiddels opereert dit duo, wat niemand zal verbazen, over de hele wereld. Inmiddels zijn er zo’n twintig murals te bekijken in Goes. Er is een kaartje te downloaden zodat je zelf je route kunt uitstippelen. Als je van streetart houdt zeker de moeite waard!

Het volgende kunstwerk Vis van Dedden en Keizer , vind ik mooi in al zijn eenvoud. Gesitueerd op de oude vismarkt, zoals je op het naambordje kunt zien, dus duidelijk wat ermee bedoeld wordt; hier was het vroeger om de vis te doen! Het is in 2008 gemaakt en misschien kun je je ergeren aan de oude, slecht geschilderde, lelijke, muur, maar dat geeft er juist ook weer charme aan. Ik kijk er altijd even naar als ik er langs fiets.

Op een ochtend in 2012 werd Goes opgeschrikt door het nieuws dat er een monster of draak in de Veste lag! Hoe die daar gekomen was dat was een raadsel….Enige tijd later bleek dat het werk te zijn van de plaatselijke kunstenaar Wilco Traas, die ’s nachts zijn kunstwerk te water had gelaten. Een prachtige stunt en de Goesenaren adopteerden Vessie (een combinatie van Ness ,van het monster van Loch Ness en de Veste) met veel liefde. De gemeente was het misschien niet helemaal eens met de manier waarop Vessie in de Veste was ingetrokken, maar streek gelukkig ook over het hart.

Dan als uitsmijter heb ik nog dit fantastische gebouw! Echt prachtig vind ik deze school: Het Goese Lyceum. Drie jaar geleden was het klaar om in gebruik te nemen. Architect Jaap Nieskens directeur van Sp Architecten in Waddinxveen wilde deze opdracht absoluut binnenhalen, omdat hij zelf oud-leerling is van deze school. Heel mooi met de verschillende niveaus en materialen en helemaal goed op deze plek. Navraag bij de gebruikers leert wel dat het gebouw niet heel praktisch is in gebruik; door de ronde vormen onhandige klasruimtes bijvoorbeeld, soms zonder ramen. trappen te smal ( hoe gaan ze dat doen als straks de kinderen weer na school moeten met de huidige anderhalve meter regel i.v.m. corona) en zo nog best wat dingen, maar dat neemt niet weg dat het een pareltje is om te zien.