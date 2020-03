Morrelen aan de rechtsstaat

© Rijksvastgoedbedrijf - Den Haag Hoge Raad. Foto - Bas Kijzers

‘Dikastocratie’, ofwel: worden we door de rechterlijke macht geregeerd of door de politiek?

In november vorig jaar wilde Baudet daar een Kamerdebat over, want hij vindt dat rechters steeds meer politieke besluiten ‘ondermijnen’. Een debat werd door een grote meerderheid van de Tweede Kamer afgewezen, ook door de VVD.

Tijdens de procedurevergadering van 14 november 2019 stelde VVD’er Tobias van Gent voor “een werkgroep te formeren en in samenspraak met de Commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren”.

Vandaag is het dan zo ver en is dat rondetafelgesprek over dikastocratie, live te volgen via de videostream vanuit de Groen van Prinsterenzaal (11.15 – 14.30 uur).

Dertien mensen zijn uitgenodigd hun licht hierover te laten schijnen. Als voorproefje presenteren wij hier de genodigden met citaten uit hun ‘position papers’ (voor zover aanwezig).

Blok 1 van 11:15 – 12:00 uur: Rechterlijke macht en adviescolleges

– mr. Geert Corstens (oud-president Hoge Raad der Nederlanden), position paper:

van een “gouvernement des juges” of een magistrocratie is geen sprake. De context is dynamisch, maar de rechter doet gewoon zijn werk. De staat, dus ook de rechter is er, zoals je bij het Spinoza-monument in Amsterdam kunt lezen, voor de vrijheid van ons allemaal, niet voor de staat zelf.

– mr. H.C. Naves (Raad voor de Rechtsspraak), position paper:

Een gesprek over de balans in de trias is heel waardevol. Maar als we starten met een onjuiste aanname als vertrekpunt, dan is de kans klein dat je tot een goed gesprek komt. Naar mijn mening is er geen sprake van een regering van rechters in Nederland, maar van een samenspel tussen de drie staatsmachten. Daar hoort het gesprek over te gaan en dat ga ik graag met u aan.

– prof. mr. Frank van Ommeren (Hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU), voor de ROB (Raad Openbaar Bestuur), position paper:

Wanneer regering of parlement ongelukkig zijn met een rechterlijke uitspraak, dienen zij niet de rechterlijke macht te bekritiseren, maar aan de slag te gaan om de in hun ogen onwenselijke uitspraak te corrigeren met nieuwe en betere wetgeving.

– dhr. Syp Wynia (journalist), position paper:

Dat particulieren, verenigd in een stichting of vereniging, überhaupt met een beroep op het algemeen belang naar de rechter kunnen stappen is een aberratie waar u als wetgevers – zo komt het mij voor – zo snel mogelijk een eind aan zou moeten maken.

– prof dr. Tom Zwart (hoogleraar Crosscultureel recht, Universiteit Utrecht), position paper:

Dat de rechter zich door de bank genomen niet schuldig maakt aan sluipende machtstoe-eigening wil niet zeggen dat een debat daarover zinloos of ongewenst zou zijn. Het is namelijk zeer wel denkbaar dat de rechter zich terughoudend opstelt omdat hij de signalen die hij daarover krijgt vanuit de politiek en de samenleving serieus neemt. Vanuit dat perspectief bezien doet Baudet met zijn commentaar geen afbreuk aan het aanzien van de rechterlijke macht, zoals sommigen stellen, maar draagt hij daaraan juist bij.

Blok 2 van 13:00 – 13:45 uur: Internationale ontwikkelingen

– prof. dr. Oliver Lepsius (hoogleraar jurisprudentie aan de Universiteit van Bayreuth).

– prof. Christoph Schönberger (Hoogleraar Openbaar Recht, Europees recht en Staatsleer,Universiteit van Konstanz).

– dhr. John Laughland (research fellow at the European Centre for Law and Justice, een conservatief christelijke denktank te Strasbourg), position paper:

many ECHR judges are former employees of NGOs financed by George Soros who continue to sit as judges hearing cases brought by their former employers, or represented by them, without recusing themselves.

– prof. Barbara Oomen (hoogleraar Recht, de Sociologie van Mensenrechten, Universiteit Utrecht).

Blok 3 van 13:45 – 14:30 uur: Wetenschap

– prof. mr. Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht, Radboud Universiteit), position paper:

Soms geeft de Hoge Raad een oordeel over een maatschappelijk vraagstuk, terwijl heldere juridische maatstaven ontbreken en bij gebrek daaraan argumenten worden gebruikt die tegelijkertijd de lopende politieke discussie bepalen in regering en parlement. Het Urgenda-arrest van 20 december 2019 vormt mijns inziens een voorbeeld van die laatste categorie rechterlijke beslissingen.

Zo lang de rechter op grond van duidelijk kenbare juridische maatstaven oordeelt (denk aan de Stikstofuitspraak 2019 van de Raad van State op grond van de Habitatrichtlijn), is er weinig aan de hand. Zodra de rechter echter bij gebrek aan juridische normen zich begeeft op het terrein van beleidsmatige of politieke afwegingen, is er reden tot enige zorg

– prof. dr. Andreas Kinneging (Hoogleraar Rechtsfilosofie, Universiteit Leiden).

– prof. mr. Jerfi Uzman (hoogleraar Staatsrecht, universiteit Utrecht), position paper:

Verantwoording van bestuurders gaat al lang niet meer alleen via de kiezer of het parlement, maar voor een belangrijk deel ook via de rechter. En dat lijkt mij een groot goed. Rechterlijke toetsing speelt een belangrijke rol bij het scherp houden van bestuurders, het dwingt hen om hun handelen te rechtvaardigen en uit te leggen waarom bepaald beleid noodzakelijk of juist onwenselijk is.

– prof. mr. J.M.H.F. (Jos) Teunissen (emeritus hoogleraar staatsleer en hoogleraar Algemene Staatsleer aan de Open Universiteit Nederland), position paper:

In februari 2018 kondigde Minister van BiZa Ollongren (D66) aan dat, om “ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie” te voorkomen, de grens waaronder politieke partijen anonieme giften kunnen ontvangen verder zou worden verlaagd tot € 2500. En dan zouden flinke giften aan bv. Urgenda om via de rechter, buiten het parlement om, de staat tot ingrijpende maatregelen te dwingen géén ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie zijn? Het is, hoe dan ook, gewenst hierover regels te stellen.

Het is een gesprek, geen rechtszaak, geen stemming over een wetsvoorstel. Het gezelschap sprekers en politici hoeven vandaag dus niet te beslissen of en wat er aan de positie van de rechterlijke macht moet veranderen.

Hopelijk kan de voorzitter wel vragen of het gehele gezelschap eensluidend de stelling kan onderschrijven dat de rechterlijke macht als derde staatsmacht in de Nederlandse parlementaire democratie behouden dient te worden, maar dan zie ik nu al een paar deelnemers de wenkbrauwen fronsen omdat ze dachten vandaag eens goed af te rekenen met die rechterlijke macht.