Lesbos – deel XXX….

COLUMN - Lesbos: op Tweede Kerstdag viel een groepje Griekse racisten een opvangcentrum aan waar ‘verweesde’ minderjarige vluchtelingen werden opgevangen.

Gewapend met stokken, ijzeren staven en messen richten ze vernielingen aan. Ze riepen daarbij racistische leuzen. Vier van de opgevangen kinderen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis overgebracht.

Dat is niet de eerste keer.

De Griekse marine stuurt bootvluchtelingen terug de zee op. De NOS: “Opnieuw zijn beelden opgedoken van de Griekse marine die bootvluchtelingen terug de zee op stuurt. De opnames, die vanuit een helikopter zijn gemaakt, werden onder meer door de Duitse Europarlementariër Erik Marquardt (Groenen/EVA) op Twitter gezet.”

Dat is niet de eerste keer.

Eén dode, één persoon vermist bij een poging de Griekse kust te bereiken. Bij een eerder soortgelijk incident deelde de Griekse minister voor Migratie mee dat de Turkse kustwacht de boot ontdekte na het opvangen van een noodsignaal. De Turkse kustwacht zou de boot door hebben laten varen naar Griekenland.

Dat is niet de eerste keer.

Staatssecretaris Broekers-Knol komt belofte aan wachtende asielzoekers niet na: “Van de 15.000 asielzoekers die voor het einde van het jaar een beslissing over hun asielverzoek zouden krijgen krijgt de helft te horen dat die belofte toch niet wordt waargemaakt.”

Dat is niet de eerste keer.

Oh wacht, er is een belofte waargemaakt: De eerste 25 van de 100 kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland zijn in Nederland aangekomen.

Na de branden in september in kamp Moria besloot de staatssecretaris, onder druk van de Tweede Kamer, honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen.

En verlicht dat de toenemende druk op de Griekse kampen op Lesbos en Samos? Is dit die extra hulp die na de desastreuze branden nodig was?

Nee, er is namelijk afgesproken dat het aantal wordt afgehaald van de 500 vluchtelingen die jaarlijks via het programma van UNHCR naar ons land worden gehaald.

Zulk beleid mag gerust een bijdrage worden genoemd aan de alsmaar verslechterende psychische gesteldheid van de kampbewoners. Artsen zonder Grenzen behandelde afgelopen jaar 49 kinderen die zelfmoord overwogen of pogingen daartoe deden (bron The Guardian).

In een brief van twee vrijwilligers die voor een andere NGO de laatste weken daar medische bijstand verlenen: “Het blijft echt ellende wat binnenkomt, automutilanten, mensen in paniek , hyperventilerend, veel psychische klachten.”

Dat is niet de eerste keer…..