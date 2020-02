Kunst op Zondag | Handen

Handen zijn zeer dubbelzinnige lichaamsdelen. Ze beschermen en slaan, ze verwarmen en wuiven koelte toe, ze gebaren kom en ga weg.

Multifunctioneel ook, zo’n hand. Je kunt er mee in het haar zitten, in eigen boezem steken, over het hart strijken, in de schoot leggen.

Jef Lambeaux – Silvius Brabo, de handwerper van Antwerpen, 1887.



In de Brabofontein in Antwerpen staat de Romeinse legionair Silvius Brabo op het punt de afgehakte hand van de reus Antigoon in de Schelde te werpen. Het gerucht gaat dat de stad haar naam aan het handwerpen heeft te danken.

Er is meer op handen….

Giuseppe Penone – Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968.



Continuerà a crescere tranne che in quel punto, Italiaans voor ‘het blijft groeien tot aan dat punt’. Penone maakte een afgietsel van zijn arm en bevestigde dat aan een boom die er om heem begon te groeien. Eén worden met de natuur, daar had Penone wel een handje van.

Michael Schwarze – Rhythm of Life, 1988.



Deze dansende kinderen zijn onderdeel van een driedelige opstelling, voorstellende de kinderjaren, de adolescentie en de dood. De kids staan vlak voor het hoofdpostkantoor in Dortmund.

Kenneth Treister – Holocaust Memorial of the Greater Miami Jewish Federation, 1990.



Deze hand is onderdeel van het Holocaust memorial in Miami. Het zegt genoeg.

Linda Brunker – Wishing hand, 2001.



Door sommigen gezien als een bedelende hand, is deze sculptuur eigenlijk bedoeld om passanten, en vooral de kinderen van de nabij gelegen basisschool, uit te nodigen er plaats op te nemen en een wens te doen.

Brian Fell – All hands, 2001.



Brian Fell brengt een ode aan de handwerkers in de havens van Cradiff. Het beeld stelt de handen voor van mensen die hun boten voorttrekken. Dat was vroeger, toen de beste stuurlui aan wal ook de touwtjes in handen hadden.

Zhang Huan – Buddha Hand, 2006.



Na zich tot het boeddhisme bekeerd te hebben, begon performancekunstenaar Zhang Huan in 2006 met het maken van sculpturen die aan die religie zijn gelieerd.

De hand van Buddha komen in verschillende houdingen tegen. Deze pose, de vitarka mudra (al dan niet liggend), symbool voor de discussie, gebruikt de leraar op zijn betoog kracht bij te zetten. Inmiddels een veel gebruikt gebaar door iemand die de wereld een lesje wil leren (u weet wel wie?).

Rick Kirkby – The Hands (I hold and am held), 2016.



De Woodbridge Quay Church (Suffolk, Engeland) gaf Rick Kirkby de opdracht uitnodigende handen te maken, als teken dat iedereen in de kerk welkom is.

Tony Tasset – Judy’s Hand, 2018.



Judy’s Hand Pavilion stelt de hand van Judy Ledgerwood voor. Zij is met Tony Tasset getrouwd en geldt als een van de bekende abstracte kunstenaars van Amerika.

TA Landscape Architecture – Golden Bridge, 2018.



Bij Da Nang (Vietnam) ligt het Bà Nà Hills-resort waar in 2018 deze brug, volgens een van de ontwerpers ‘gedragen door de handen van god’, werd geopend.

Mag ik de rest van deze zondag uit handen geven?