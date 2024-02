Kunst op Zondag verkent Museum Murals

Er loopt al jaren een discussie over de vraag of street art in een museum thuis hoort? Het begon jaren geleden toen musea werk van street art kunstenaars Keith Haring, Jean-Michel Basquiat en Banksy aan de muur hingen. Ondertussen zijn er verschillende onderzoeken geweest zoals de masterscriptie van Alex Pope, ‘Verkunsting van graffiti: van de metro naar het museum’ (2011). Sinds 2022 heeft ons land zelfs een heus street art museum, STRAAT (Amsterdam). Het Mauritshuis gaat een stap verder en lanceert dit jaar een landelijk museum-graffiti project: Museum Murals. Voor Kunst op Zondag wil ik daar meer van weten.

Wat is de aanleiding voor Museum Murals?

In 2022 vierde het Mauritshuis haar 200-ste museumverjaardag. Het jubileum werd gevierd met projecten die in het teken stonden van 200 jaar inspiratie. Eén van die projecten was Mauritshuis Murals. Vijf street art kunstenaars lieten zich inspireren door vijf schilderijen uit de collectie van het museum en maakten hiervan muurschilderingen in verschillende Haagse wijken. Dit was een van de meest succesvolle jubileumacties en smaakte naar meer. Dit jaar komt er een landelijk vervolg onder de naam Museum Murals. Het Mauritshuis werkt hierbij samen met negentien andere musea in ons land. Het doel is om Nederlandse musea te helpen nieuwe doelgroepen te bereiken en kunst toegankelijk(er) te maken.

Kracht van street art

Super A & Collin van der Sluijs zijn twee van de kunstenaars die ook in 2022 mee deden aan het eerste project. Geïnspireerd op ‘Kippen en eenden’ (1680) van Melchior ‘d Hondecoeter hebben zij een eigentijds ontwerp gemaakt voor de Lonnekersstraat in Den Haag.

”Als kunstenaars zijn we altijd op zoek naar inspiratie en om daarvoor de prachtige collectie van het Mauritshuis te mogen gebruiken was een hele eer. We zijn trots dat wij een werk uit de collectie naar onze eigen hand mochten zetten’’, aldus Super A & Collin van der Sluijs.

De kunstenaars laten zien dat kunst en de verhalen erachter relevant zijn, of het nou om hedendaagse kunst gaat of om eeuwenoude voorwerpen. Veel kunstenaars betrekken de lokale bewoners bij de keuze van hun onderwerp. Dat is ook de bedoeling bij Museum Murals. De bewoners mogen meebeslissen over het definitieve ontwerp, zodat hun favoriete keuze de woonomgeving opfleurt. Via deze link kun je de locaties in Den Haag snel vinden.

Twintig muren verspreid over ons land

Twintig Street artists maken op twintig muren door heel Nederland een levensgroot kunstwerk. Het uitgangspunt is een schilderij, object of verhaal uit de collecties van twintig verschillende musea. Die musea vind je van Texel tot Heerlen en van Groningen tot Ouwerkerk. De locaties waar de werken straks komen zijn ook heel verschillend. Soms is dat middenin een woonwijk, de ander op een oude fabrieksmuur of langs het spoor. Door project Museum Murals wordt kunst voor iedereen toegankelijk en wordt ons land dit jaar weer een beetje mooier. Als de planning wordt gehaald, is aan het einde van de zomer elke provincie minstens één muurschildering rijker. Het finale stuk, muurschildering nummer eenentwintig wordt onthuld en gevierd bij de initiatiefnemer van het project: het Mauritshuis.

Twintig musea

Naast Museum het Mauritshuis doen de volgende musea mee aan dit project: Batavialand in Lelystad, Centraal Museum in Utrecht, Dordrechts Museum, Drents Museum in Assen, het Fries Museum in Leeuwarden, het Groninger Museum, Het Noordbrabants Museum in Den Bosch, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo op de Veluwe, Museum Arnhem, Museum de Fundatie in Zwolle, Museum Flehite in Amersfoort, Museum Kaap Skil in Oudeschild op Texel, Museum Prinsenhof Delft in Delft, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, het Stedelijk Museum Alkmaar, het Thermenmuseum in Heerlen, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en het Zaans Museum in Zaandam.

Twintig kunstenaars

Welke kunstenaars mogen meedoen? Het aanbod van getalenteerde nationale en internationale street art artiesten is enorm. Via een zogenaamde ‘open call’ hebben ruim 100 kunstenaars uit binnen- en buitenland zich aangemeld. Uit deze inzendingen is een longlist gemaakt van 68 street art kunstenaars, hun portfolio’s zijn gedeeld met de deelnemende musea. Een speciale adviseur in dit project is Peter Ernst Coolen oprichter van Street Art Today en STRAAT Museum. Bij de selectie is gelet op artistieke kwaliteit, diversiteit, storytelling en een eigen signatuur. De gekozen kunstenaars krijgen alle artistieke vrijheid om hun eigen interpretatie om te zetten in een indrukwekkende muurschildering.

Tien musea hebben al gekozen

Tien musea hebben hun gedroomde kunstenaar al gekozen. Dalal Mitwally gaat aan de slag voor het Nederlands Fotomuseum en TelmoMiel voor Stedelijk museum Alkmaar. Studio Giftig gaat een muur voor Het Noordbrabants Museum maken. Mick la Rock, street art legende en één van de eerste vrouwelijke graffiti artists ter wereld, laat zich inspireren in het Groninger Museum.

Voor Kunst op Zondag blijf ik dit project volgen en kom later dit jaar terug met een artikel en beelden van de muurschilderingen die zijn voltooid.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de foto’s met dank aan en met toestemming van het Mauritshuis, project Museum Murals, Wouter Vellekoop en de genoemde kunstenaars.