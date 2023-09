Kunst op Zondag ontdekt Museum EICAS

VERSLAG - Tijdens de IJsselbiënnale ontdekte ik deze zomer museum EICAS in Hanzestad Deventer. EICAS staat voor European Institute for Contemporary Art & Science. Een hele mond vol en een flinke missie “Van Nul naar Nu”, Museum EICAS maakt kunst vanaf de jaren 60 toegankelijk. Redenen genoeg om dit museum voor moderne kunst eens te bezoeken.

EICAS: een museumdroom

Museumdirecteur Koos Hoogland, droomde al lang van een kunstmuseum in Deventer. Hij benaderde zijn netwerk en begon een culturele lobby in de Hanzestad. Hij wist ondernemers te interesseren voor zijn verhaal en tevens liep een groot aantal vrijwilligers warm voor zijn verhaal. Als locatie laat hij zijn oog vallen op het voormalig Alexander-Hegius-Gymnasium (1954) aan de Nieuwe Markt. Dit gebouw van architect Wim Knuttel stond op de Monumentenlijst van de gemeente Deventer. Het pand is in 2018 aangekocht door een vastgoedbedrijf. Samen met Hoogland hebben zij gekeken naar de mogelijkheden om in het complex zowel een museum als wooneenheden onder te brengen. Voor de uitvoering van dit plan is bouwmeester Hans van Heeswijk benaderd. Hij kwam met een plan voor de verwezenlijking van Hoogland’s museumdroom.

Museumarchitect van Heeswijk

Architect Hans van Heeswijk (ook bekend van Museum MORE Gorssel en de entree van het Van Gogh Museum in Amsterdam) transformeerde het voormalige schoolgebouw in een museum met twee verdiepingen met daarboven appartementen. Op het dak maken de geëmailleerde glaspanelen (het DNA van Deventer) van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian (Provincie Jiangsu, 1977) het plaatje compleet. Sinds november 2022 kun je het museum bezoeken. Hilde Dorrestein, een van de enthousiast vrijwilligers vertelt me dat ze iedere drie maanden nieuwe exposities hebben. We krijgen twee compacte museumgidsjes mee over het werk van Maarten Vanden Eynde en Ellen Korth.

Nul-kunst & non figuratief

Het basis idee is dat EICAS non-figuratieve, hedendaagse kunst toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Als startpunt voor het museale avontuur is gekozen voor de Nul- en ZERO-beweging, kunst vanaf 1960. De collectie is opgebouwd via bruikleen schenkingen en eigen aankopen. Uit de vaste collectie zag ik onder andere werk van Henk Peeters en Jan Hendrikse. Via bruiklenen behoren ook werken van Armando, Jan Schoonhoven en Herman de Vries tot de collectie. Vanuit de Nul-beweging wordt nu verder gewerkt aan de uitbouw van de collectie met werk van hedendaagse kunstenaars. Omdat kunst nooit op zichzelf staat, wordt kunst hier verbonden met wetenschap in de vorm van workshops, lezingen en publicaties. En dat verklaart dan ook de naam van dit huis voor de kunsten. Dat het (voorlopig) niet allemaal non-figuratief is, ontdekte ik in de tentoonstelling #Walks en Ellen Korth.

DNA van Deventer

Wij bekijken werk van Ellen Korth en Maarten Vanden Eynde. Vóór we zover zijn, vertelt Dorrestein het verhaal bij het werk Deventer DNA van Lu Xinjian. In 2000 volgt hij een opleiding voor digitaal grafisch ontwerper in het Chinese Nanjing. In 2005 volgt hij de Postgraduate Department van de Design Academy in Eindhoven. Gevolgd door een jaar (Interactive Media and Environments) aan het Frank Mohr Institute in Groningen. Als Xinjian in 2008 vanuit Shanghai naar Daegu in Korea Zuid-Korea vertrekt, verandert zijn werk drastisch. Een vriend uit Groningen, stuurt hem werk van Piet Mondriaan. Geïnspireerd door Mondriaans lijnenspel in de blauwe boom (1908-1909) en de streepjestechniek van Van Gogh ontstaat er in Xinjian’s hoofd een nieuwe abstracte stijl. Met deze stijl heeft hij van verschillende wereldsteden het DNA geschilderd. Naast Beijing en New York (2009) schildert hij in 2019 het DNA van Deventer. Naast Van Gogh en Mondriaan is de Nederlandse architect Rem Koolhaas met zijn principes van de ‘generiek city’ een bron van inspiratie voor Lu Xinjian.

Gravend naar de toekomst met Maarten Vanden Eynde

Van het DNA van Deventer lopen we door naar Gravend naar de toekomst van Maarten Vanden Eynde (1977). De kunstenaar onderzoekt in deze expositie de relatie tussen de ongebreidelde groeispurt in de periode van 2000 tot 2020 en de invloed van deze grootschalige economische en technologische vooruitgang op de aarde. Vanden Eynde kijkt als het ware vanuit een verre, onbekende toekomst terug op onze levenswijze. Hij stelt onze levensstijl, met onophoudelijke cycli van productie en consumptie, in zijn werk ter discussie. In drie zalen op de begane grond en bijna het gehele vloeroppervlak van het souterrain neemt hij ons mee in zijn bevindingen. We zien werken in hout, plastic, olie, beton, baksteen, klei en een zaal met objecten gemaakt van silicium. De vraag is: zijn we verblind door de vooruitgangsmythe en heeft Maarten Vanden Eynde gelijk als hij, met een knipoog, de mens omdoopt tot ‘homo stupidus stupidus’?

Een draai aan het Wanderzirkus

In het souterrain zien we enkel werken van Jan Hendrikse (1937), the King of Trash, zoals Cross (2015) een collage van kruizen, Number plates NY en Wismar I (2000), een serie stopcontact-bedlampjes met bloemen en Mariabeeldjes. In een hoek verscholen staat het Wanderzirkus van Eva Westra. Met dit project studeerde deze jonge kunstenaar begin deze zomer af aan Artez Hogeschool voor de kunsten Zwolle. Ik sta voor een soort rad van fortuin. Ik geef er een zwaai aan, de afbeeldingen schommelen van links naar rechts. Het rad draait niet om zijn eigen as. Via deze link kun je haar eindexamenscriptie lezen: Alles valt of staat, Over het belang van beweging. Waarbij Westra zich heeft laten inspireren door de ZERO-beweging.

Via Bavick naar #Walks

We volgen de route die Hilde heeft voorgesteld. Dat wil zeggen na het souterrain weer naar de begane grond en via de entree, door de lange gang door naar #Walks. In de lange gang hangt het vierluik ‘Schilderij voor Bavick’ (1990-2010) van schilder Reinder van der Woude. Het is een ode aan de personage Bavick uit ‘De uitvreter’ en ‘Titiaantjes’ twee romans van de schrijver Nescio 1882-1961). Vier doeken van 1.90 bij 1.90 meter, vol geschilderd met fluorescerende gele cirkels om donkerblauwe vlekken. Deze kleurencombinatie verwijst naar het licht van de ondergaande zon. En die zon is er ook tijdens de wandeling van Ellen Korth over de dijk iets buiten Deventer. Ze beschermt haar hoofd met een kleurrijke paraplu. Dat is fijn voor ons als kijker, want nu kunnen we haar toch vaag herkennen in het zeer diffuse licht.

Ellen Korth #Walks

De nieuwste tentoonstelling van filmmaker, fotograaf en beeldend kunstenaar Ellen Korth (Den Haag) heet #Walks. Het gaat Korth over de kracht van de herhaling van de verandering. Midden in de lockdown van zomer 2020 liep Korth zeven weken, zeven dagen per week dagelijks met haar camera dezelfde route. Onderweg maakte ze foto’s van het plantenleven. Zie ziet hoe dit van dag tot dag verandert. Ze ervaart stilte, herhaling, traagheid, saaiheid die geen saaiheid is. In de installatie in de grote zaal komen alle elementen van deze ontdekking samen. Schoenen uit en-en-en-en-en wandel mee.

#Waks van Ellen Korth is nog tot en met 17 september 2023 te ervaren in Museum EICAS.

Graven naar de toekomst van Maarten Vanden Eynde is nog tot en met 15 oktober 2023 te zien in Museum EICAS.

Beluister hier de podcast met Koos Hoogland, initiatiefnemer van Museum EICAS.

Museumnacht in Deventer 2023

Zaterdag 14 oktober is het museumnacht in Deventer. In het kader van het internationale Hanzejaar 2023 wordt het dit jaar een gecombineerd evenement ‘24-uur Hanze en de Museumnacht Hanzesteden’. Het team van EICAS plant verschillende activiteiten zoals een ontmoeting met Maarten Vanden Eyde. Hier vind je meer informatie.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© afbeeldingen met dank aan en met toestemming van Museum EICAS, de genoemde kunstenaars en alle bruikleengevers.