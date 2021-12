Kunst op Zondag kijkt vooruit naar 2022

NIEUWS - In deze laatste Kunst op Zondag bijdrage van 2021 kijken we vooruit naar het museale aanbod van 2022. De teams hebben de stiltes rondom corona gebruikt om nieuwe exposities te ontwikkelen. Naast tentoonstellingen uit eigen depots zitten er ook weer internationale exposities bij. Ondanks de huidige lockdown, is er veel moois om naar uit te kijken. Ik wens je vanaf deze plek graag een gezond en inspirerend 2022.

Kara Walker in De Pont

De Amerikaanse kunstenaar Kara Walker (1969, USA) opent in ‘A Black Hole is Everything a Star Longs to Be’ haar privéarchief voor ons. In de afgelopen achtentwintig jaar heeft ze een oeuvre opgebouwd met onder andere ruim 600 tekeningen, silhouet-knipsels en talrijke video’s. De Pont presenteert deze schatten samen met werk en een reeks animatiefilms. Karen walker onderzoekt in haar werk het ontstaan van collectieve zelfbeelden en ook haar eigen identiteit. ‘A Black Hole is Everything a Star Longs to Be’ is Walker’s eerste grote solotentoonsteling in ons land.

A Black Hole is Everything a Star Longs van Kara Walker is van 19 februari t/m 24 juli 2022 te zien in Museum De Pont in Tilburg.

Grayson Perry in Kunstmuseum Den Haag

De Britse kunstenaar Grayson Perry (1960) is de winnaar van de Erasmusprijs 2021. Het thema van de Erasmusprijs 2021 was ´De kracht van het beeld in het digitale tijdperk’. Perry werkt met een groot aantal technieken en materialen. Hij noemt zichzelf een ‘pottenbakkende travestiet’. Als kunstenaar is Perry zichzelf, als hij zijn kunst naar buiten presenteert gaat hij als zijn alter ego Claire de bühne op. Zijn mascotte is Alan Measels, een speelgoedbeer die hij kreeg toen hij als kind de mazelen kreeg. Grayson Perry is een provocateur die op humoristische wijze de confrontatie zoekt tussen oud en nieuw, tussen acceptabel en shockerend.

Lees hier alles over de Erasmusprijs 2021 en het jury commentaar op Grayson Perry’s werk.

Grayson Perry is na de huidige lockdown t/m 3 april 2022 te ontdekken in het Kunstmuseum in Den Haag.

Zodra de musea weer open gaan kun je ook de expositie ‘We shall catch it on the beaches’ van Grayson Perry bezoeken in het Bonnefanten Museum in Maastricht.

Jeroen Jongeleen in het Kröller-Müller Museum

‘Running Circles’ zes videowerken van hardloop-sessie van Jeroen Jongeleen (Apeldoorn, 1967) zijn vanaf 5 maart 2022 te zien in het Kröller-Müller op de Veluwe. Tijdens de eerste lockdown zijn de stadsparken gesloten of beperkt toegankelijk. Jongeleen besluit om zijn vertrouwde hardlooptraject terug te brengen tot een cirkel met een diameter van twaalf meter. Op verschillende locaties in ons land, rent Jongeleen zijn cirkels. Hierbij laat hij een tijdelijk spoor achter. Met een drone heeft hij zijn inspanningen opgenomen.

‘Running in circles’ van Jeroen Jongeleen is van 5 maart t/m 28 augustus 2022 te zien in het Kröller-Müller Museum.

Collectie Wilploo in Rijksmuseum Twenthe

Kunstenaar en kunstverzamelaar Ingrid Blans, schonk in een periode van tien jaar ruim 350 werken van hedendaagse kunstenaars aan Rijksmuseum Twenthe. Haar verzameling kreeg de naam Collectie Wilploo. Delen van deze collectie waren in de afgelopen jaren te zien in kleine deelpresentaties. In de aankomende tentoonstelling is de Wilploo-collectie voor het eerst op grote schaal getoond. In de overzichtstentoonstelling is straks werk te zien van onder anderen Lou Louber, Raquel Maulwurf, Elsbeth Cochius, Saskia Jetten, Seet van Hout, Zoltin Peeter, Inge Reisberman, Renie Spoelstra en van Ingrid Blans zelf.

Het grote overzicht rondom de Collectie Wilploo is vanaf 23 januari t/m 24 april 2022 te zien in Rijksmuseum Twenthe.

Ontdek Kleur als taal in het Van Gogh Museum

Etel Adnan (Beiroet, 1925 – Parijs, 2021) kreeg door haar geboorte een rijke mix aan wortels. Haar moeder was Grieks-Orthodox, geboren in de Turkse stad Smyrna (nu beter bekend als Izmir). Haar vader was een Syrische moslim uit Damascus. In Beiroet behoorden de familie Adnan tot een minderheid, ze waren noch Frans noch Arabisch. Ze spraken thuis Grieks en Turks en op Etel sprak Frans op de katholieke scholen. Op straat werd Arabisch gesproken. Adnan woonde later afwisselend in Parijs en het Amerikaanse Sausalito (Californië).

Geen hokjesgeest

Ze was fel tegen hokjes denken, zij liet zich als kunstenaar geen etiket opplakken. Het centrale thema’s in haar werk waren: de politieke situatie, de nationale identiteit en het feminisme in de Arabische wereld. Etel Adnan nam in haar beeldende kunst vaak het landschap als uitgangspunt. Net als Vincent van Gogh probeerde zij daarin de kracht van de natuur op het doek over te brengen. Dat deed ze met een geheel eigen kleurenpalet en in een persoonlijke schilderstijl.

Voor Adnan overbruggen haar schilderijen, net als bij Van Gogh, de beperkingen die taal met zich meebrengt. Ze vond in haar beeldende kunst een visuele taal die culturele grenzen overstijgt.

Kleur als taal van Etel Adnan is van 20 mei t/m 4 september 2022 te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

© tekst Wilma Lankhorst © gebruik van de (pers)afbeeldingen met toestemming van en dank aan de genoemde musea en kunstenaars.